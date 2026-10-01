TOP 14. Menoncello ? "S'il ne joue pas, c'est peut-être bien pour Castres" : Jack Goodhue prêt au défi face au centre du moment

Samedi, sur les coups de 21h, le Castres Olympique jouera le match le plus attendu de sa saison (régulière). Qu'importe si le Stade Toulousain vient sans Dupont, qu'importe si les troupes de Mola sont diminuées, les célébrations n'en seront pas moins belles en cas de victoire.

Car un derby, ça se gagne. Surtout face à "la meilleure équipe du championnat", affirmait Jack Goodhue ce jeudi après-midi en conférence de presse, au centre d'entraînement du Lévézou. Surtout après un début de championnat poussif pour le club tarnais, qui doit aller chercher un match référence à la piaule.

Évidemment, rien ne sera simple face au leader du championnat, donc on connaît la volonté féroce de ne rien laisser aux autres. Mais le contexte doit permettre de se surpasser pour faire tomber le talentueux voisin, comme les Castrais avaient su le faire à chaque fois entre 2021 et 2024.

"En Top 14, on doit jouer à notre meilleur niveau tous les week-ends. Et encore plus cette fois face à Toulouse. Même si tout ne nous sourit pas en ce moment, je sens que l'énergie est bonne dans le groupe."

"On le connaît bien"

Pour le All Black aux 18 capes, qui a connu quelques derbies animés en Nouvelle-Zélande face aux Chiefs, le défi sera d'autant plus grand qu'il devrait avoir à se coltiner le centre dont tout le monde parle en ce moment : Tommaso Menoncello.

Le golden boy italien de 24 ans devrait faire son retour en Top 14 ce samedi. Avec forcément la faim de briller dans sa nouvelle équipe, après une blessure au mollet qui l'avait tenu éloigné des terrains 3 semaines après avoir marqué les esprits lors de la première journée face à La Rochelle.

"C'est un vrai challenge pour tout le monde derrière, face à Toulouse." Menoncello ? "C'est un très bon joueur, qui porte très bien le ballon et qui est dangereux. Il avait déjà été très bon quand on l'avait affronté en coupe d'Europe face au Benetton Trévise, donc on le connaît bien. S'il joue, il faudra bien défendre. Mais s'il est blessé, c'est peut-être bien pour Castres aussi (rires)."

TOULOUSE. Pénurie en 2ème ligne, Dupont et Ntamack au repos : Quelle compo probable pour le Derby à Castres ?

Samedi, contenir Toulouse passera naturellement par muselé son athlète de 105 kg au milieu du terrain. Un challenge à la mesure de l'ancien sécateur des Crusaders, qui en a vu d'autres, dans sa carrière...