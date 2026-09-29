TOULOUSE. Pénurie en 2ème ligne, Dupont et Ntamack au repos : Quelle compo probable pour le Derby à Castres ?

Deux jours après avoir pris la tête du championnat grâce à sa victoire bonifiée contre Montpellier (40-18), puis une Nuit du Rugby récompensée lundi, le Stade Toulousain a repris le chemin de l’entraînement ce mardi matin.

Si la première séance collective sur le terrain ne devrait avoir lieu que dans l’après-midi et qu’il faudra plutôt attendre mercredi pour connaître les premières indications des oppositions, la vingtaine de blessures que connaît actuellement l’effectif laisse imaginer plus facilement le XV de départ que pourrait choisir d’aligner Ugo Mola et son staff pour le derby.

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Samedi soir, Toulouse effectuera son déplacement le plus court de la saison en se rendant à Pierre-Fabre pour affronter le CO. A priori, cela sera sans Antoine Dupont et Romain Ntamack, qui ont enchaîné les 4 premiers matchs de la saison. Liste des 33 protégés par l’accord avec la FFR ou non, les deux complices de longue date doivent être gérés par l’encadrement stadiste, qui sait toujours le faire à bon escient.

Ramos en 10, Flament obligé d'enchaîner ?

Pour Thibaud Flament, l’incertitude est davantage de mise, compte tenu de la pénurie de 2ème ligne sur les bords de la Garonne. Vergé et Meafou out pour de longs mois, Elias qui doit dépanner en 3ème ligne du fait des innombrables absences : il se pourrait ainsi que les inusables Brennan et la Flamme doivent encore enchaîner dans le Tarn.

Ailleurs, certains retours sont espérés, mais pour l’heure, Poitrenaud déplorait 22 blessés dimanche soir, et peut-être même 23 en fonction des sensations de Kalvin Gourgues en ce début de semaine. Avec les blessures de Barassi et Menoncello, le Tricolore de 21 ans est obligé d’enchaîner encore et encore. A moins que l’Italien ne fasse son retour ce samedi soir, ou que Teddy Thomas ne soit utilisé en numéro 13, vu la situation.

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Thomas Ramos, de son côté, devrait être titulaire, probablement en numéro 10, alors que Matias Remue pourrait prendre l’arrière. Aux ailes, Ange Capuozzo et Matthis Lebel ont une longueur d’avance, même si le jeune Nemor pourrait bien apparaître sur la feuille de match. Juan Cruz Mallia pourrait aussi y figurer, alors que Paul Graou, touché par un pépin physique la semaine passée à l’entraînement, est espéré.

Notez qu’on devrait revoir les tout jeune Kouassi (19 ans), Bonnard-Martin et Rapetti, à moins que François Cros ou Jack Willis aient enfin de bonnes sensations avec leur genou. Quoi qu’il arrive, cette composition sera donc remaniée et pourrait ressembler ça :