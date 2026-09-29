Des "cadres" au repos face à Clermont pour préparer la réception du Stade Toulousain ? La composition possible de Castres

Les Tarnais s'apprêtent à disputer une rencontre des plus importantes pour cette 5e journée de Top 14 : ils recevront le voisin toulousain dans l'un des derbys les plus iconiques de l'élite française.

En rodage depuis les nouvelles arrivées de l'intersaison, le groupe emmené par Xavier Sadourny n'est pas tombé à domicile cette saison.

Un biais de satisfaction à l'heure de recevoir le champion de France : bien que les copies paraissent encore fragiles sur le plan collectif, Castres dispose de certains éléments en forme et aptes à défier Toulouse ce samedi.

107 plaquages en 3 matchs : Baptiste Delaporte et Kyllian Ringuet terrorisent le Top 14 et imposent déjà leur loi avec le Castres Olympique

Du classique en troisième ligne, une grande première chez les piliers ?

Face à Toulouse, Baptiste Delaporte devrait être titulaire et capitaine en troisième ligne, aux côtés de l'indéboulonnable Kyllian Ringuet. Les deux flankers se sont distingués par un énorme travail défensif, et la recrue estivale a en plus marqué un essai contre Perpignan. Ménagés face à Clermont, ils devraient donc être alignés.

Reste la question du numéro 8, qui agite toujours les bords de l'Agout. Titulaire à Clermont, le puissant Veresa Ramototabua n'a pas convaincu, alors qu'Abraham Papali'i, entré à la 51e minute, a semblé apporter toute sa puissance. Xavier Sadourny pourrait toutefois être tenté par l'expérience de l'Écossais Hamish Watson à ce poste.

Si le Samoan était titularisé, ce serait le quatrième numéro 8 différent en cinq matchs.

À Clermont, le prometteur Alex Burin, ex-Agenais, a vu ses débuts écourtés : il est sorti blessé après une petite demi-heure. Les Tarnais pourraient donc s'appuyer sur Nicolas Corato à droite, ou faire confiance à Maël Turpin, du voyage à Clermont, qui découvrirait alors le Top 14 en tant que joueur.

De plus, les Tarnais comptent au minimum 19 joueurs ayant participé à au moins trois des premières journées de Top 14.

Composition possible de Castres face à Toulouse 1 Walcker 2 Durand ou Colonna 3 Corato ou Turpin 4 Ducat 5 Staniforth ou Vanverberghe 6 Delaporte 8 Watson ou Papali'i 7 Ringuet 9 Arata ou Fernandez 10 Le Brun 11 Baget 12 Gontineac 13 Goodhue ou Botitu 14 Vargas ou Karawalevu 15 Chabouni

Pour Castres, l'heure de briser la malédiction toulousaine

Castres reste sur trois revers consécutifs face au Stade Toulousain, avec des scores sans appel : 52-6 en avril 2025, 59-12 en septembre dernier, puis 42-25 en avril 2026.

Sur ces trois rencontres, les Tarnais ont encaissé 153 points pour seulement 43 marqués, et la dernière victoire du CO dans ce derby remonte à octobre 2024 (28-23), avant l'arrivée de Xavier Sadourny à la tête de l'équipe.

Pour le manager castrais, toujours en quête de son premier succès face au voisin toulousain, la réception de samedi est donc l'occasion de rompre le mauvais sort.