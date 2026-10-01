VIDEO. Comment la passe laser de 20m de Braydon Ennor a permis l’essai fantastique de Théo Forner ?

L’essai a fait le tour des réseaux. Une réalisation de pur finisseur de la part de Théo Forner qui a fait lever Aimé-Giral.

Servi sur la ligne médiane, l’international à 7 a tapé par-dessus Rayasi, récupéré son jeu au pied avant d’éliminer Penaud d’un appui intérieur.

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Un essai comme on en marque peu dans une carrière, surtout face à l’UBB, qui a permis à l’USAP de démarrer tambour battant la rencontre face au champion d’Europe en titre.

Une sautée lumineuse

Mais ce que l’on a moins souligné, c’est que cet essai n’aurait jamais pu être marqué sans la qualité de la passe de Braydon Ennor au départ de l’action. Sur cette attaque au large après mêlée, le centre All Black a fait parler toute sa classe et sa technique individuelle pour alerter Forner d’une sautée lumineuse.

Sa passe de 20 mètres, ciselée et rectiligne, permettait à son ailier d’arriver lancé à pleine vitesse dans l’espace libre et de profiter de la défense resserrée d’Arthur Retière. Lequel ne pouvait pas intervenir sur son vis-à-vis grâce à la fluidité de la vissée main gauche d’Ennor.

Un geste sublime et relâché - rappelant la passe de Dupont en 2023 face au Pays de Galles ou celle de Finn Russell contre l’Angleterre en 2018 - qui démontrait une nouvelle fois les skills de l’ancien des Crusaders, dont l’apport est loué depuis son arrivée à Perpignan.

Passe Ennor

Fort de son expérience, de sa vision du jeu et de sa rigueur défensive, l'international néo-zélandais est en train de devenir petit à petit le régulateur de la ligne arrière de l’USAP. Un garçon aussi capable de lâcher des offrandes du genre pour ses ailiers. Chose que son compère Sevu Reece sait parfaitement, et entend bien profiter lui aussi cette saison…