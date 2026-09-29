VIDÉO. Le gros tampon dans les sifflantes pour les retrouvailles entre Marko Gazzotti et Lachlan Swinton

Les Bordelais se sont cassé les dents sur la grosse défense des Catalans lors de leur déplacement sur la pelouse d'Aimé Giral la semaine dernière.

Si le bonus défensif leur échappe dans les ultimes secondes, il convient de souligner qu'au cours de cette partie, Perpignan a grandement dominé les débats, surtout dans le combat.

Et ce n'est pas un hasard si Lachlan Swinton figurait parmi le XV de départ. L'Australien, qui retrouvait ses anciens partenaires, n'était pas venu pour enfiler les perles.

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Le timbre parfait

Alors qu’ils jouent un petit côté astucieusement initié par Maxime Lucu, qui avait vu le potentiel surnombre, Marko Gazzotti hérite donc du ballon et semble vouloir vite faire la passe.

Mais c’était sans compter sur le timing parfait de son ancien coéquipier Lachlan Swinton, qui lui distribue un énorme caramel dans les règles de l’art.

À la limite du hors-jeu, le néo-Catalan fait parler ses 113 kg pour retourner comme une crêpe le jeune flanker, habituel numéro 8 de Bordeaux.

Un aller sans retour dès la première période qui a sans doute remis les idées en place à un paquet de personnes sous-estimant peut-être sa capacité à encore être performant après une année à vide sur les bords de la Gironde. Son retour avec Perpignan est parfait pour le moment (deux titularisations, deux victoires).

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Parfaitement légal

Un plaquage n'est pas illégal simplement parce qu'il retourne le porteur du ballon : ce qui compte, c'est la manière dont le plaqueur s'engage.

Tant qu'il vise sous la ligne des épaules, entoure l'adversaire avec les bras et ne le lève pas pour le projeter, le geste reste conforme, même si le porteur pivote ou est déséquilibré dans la chute.

En revanche, dès que le joueur est soulevé puis lâché ou fait tourner de façon dangereuse (plaquage "cathédrale" ou "en retournement" sans contrôle), l'arbitre, aidé par la vidéo, sanctionne d'un carton jaune ou rouge.