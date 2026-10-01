« Combien de temps me reste-t-il ? », l'ancien Clermontois Nathan Charles, 37 ans, annonce être atteint d’une maladie du motoneurone

Huit mois d’errance avant le diagnostic

Nathan Charles traverse aujourd’hui un combat autrement plus lourd que ceux livrés au cœur des mêlées. L’ancien talonneur australien, 37 ans, a annoncé sur Stan Sport avoir été diagnostiqué d’une maladie du motoneurone (MND), après huit mois de dégradation inexpliquée de son état de santé. « Ces dernières semaines, on m’a diagnostiqué une maladie du motoneurone », a-t-il expliqué à Justin Harrison, décrivant une nouvelle « extrêmement difficile et bouleversante ».

La maladie a déjà des conséquences très concrètes. Charles se déplace avec des aides à la mobilité et éprouve des difficultés dans des gestes aussi ordinaires que mettre ses chaussures ou ses chaussettes. Son premier réflexe après le diagnostic a été de penser à sa famille. Puis est venue cette question : « Combien de temps me reste-t-il ? » Il rappelle que l’évolution diffère fortement d’une personne à l’autre.

Une maladie qui attaque progressivement les muscles

La MND regroupe plusieurs maladies neurologiques progressives qui atteignent les neurones commandant les muscles. Elle peut toucher la marche, la parole, la déglutition ou la respiration. Il n’existe actuellement aucun traitement curatif, même si des prises en charge permettent d’accompagner les symptômes et de préserver autant que possible la qualité de vie.

De la mucoviscidose jusqu’aux Wallabies

Le parcours de Nathan Charles donne une résonance particulière à cette annonce. Diagnostiqué d’une mucoviscidose à trois mois, l’Australien avait pourtant atteint le plus haut niveau d’un sport de contact. Il compte quatre sélections avec les Wallabies et 83 apparitions avec la Western Force. À l’époque de ses débuts internationaux en 2014, le sélectionneur Ewen McKenzie estimait qu’il avait « défié la science » et « défié la logique ».

Les supporters français l’ont également croisé en Top 14. À l’automne 2016, Clermont l’avait recruté comme joker médical de John Ulugia, touché au genou. Le talonneur arrivait alors de la Western Force avec quatre capes australiennes et un profil très mobile apprécié par Franck Azéma. Une courte parenthèse auvergnate avant de poursuivre son parcours en Angleterre, notamment à Bath.

Doddie Weir, Rob Burrow… une maladie bien connue du rugby

Son témoignage rejoint malheureusement une histoire déjà familière au rugby britannique. Doddie Weir, ancien deuxième ligne de l’Écosse et des Lions, est mort en 2022 après plusieurs années avec la MND. Rob Burrow, figure du rugby à XIII anglais, est décédé en 2024. Plus récemment, l’ancien capitaine anglais Lewis Moody a lui aussi annoncé être atteint de cette maladie. Des trajectoires différentes, réunies par le même combat.

Et derrière les quatre sélections, les 83 matchs avec la Force ou la parenthèse clermontoise, Charles ramène tout à quelque chose de plus simple : continuer à vivre avec les siens et fabriquer des souvenirs. Après avoir passé sa carrière à repousser les limites imposées par la mucoviscidose, l’ancien Wallaby se retrouve face à une épreuve dont il ne masque pas la dureté.