1,3 million de billets réservés, 164 pays : le Mondial 2027 a séduit, son nouveau format reste à éprouver

Un an avant, les guichets prennent de l’avance

À un an du coup d’envoi, la Coupe du monde 2027 a trouvé une partie de son public. World Rugby annonce 1,3 million de billets réservés. Cela représente plus de la moitié des tickets disponibles pour le tournoi australien. Les acheteurs proviennent de 164 pays. Un premier succès commercial pour cette édition élargie. Mais attention, un billet vendu ne correspond pas forcément à un spectateur différent.

24 équipes, mais toujours sept matchs pour les finalistes

Pour rappe, l’Australie accueillera 24 sélections, contre 20 en 2023, avec 52 rencontres au lieu de 48. Pourtant, les finalistes joueront toujours sept matchs. L’explication tient dans les poules de quatre équipes : une rencontre de moins au premier tour, compensée par l’arrivée des huitièmes de finale.

Ces huitièmes constituent une ouverture supplémentaire pour les nations qui cherchent à bousculer la hiérarchie. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes continueront l’aventure. Pour leurs supporters, le voyage pourra donc se prolonger au-delà des poules. Un argument sportif concret derrière la promesse d’un Mondial plus grand.

Reste une nuance : le volume global des ventes ne permet pas de mesurer l’attractivité de chaque affiche. Impossible, à partir de ce seul bilan, de savoir si l’enthousiasme profite autant aux rencontres des nations émergentes qu’aux chocs entre favoris. Le véritable test sera aussi dans ces tribunes, loin des seules soirées de gala.

Des billets accessibles, un voyage à construire

Pour élargir le public, la billetterie prévoit des places à partir de 40 dollars australiens (24 euros) pour les adultes et 20 pour les enfants. Ces tarifs d’entrée varient selon les rencontres et les catégories proposées.

« Cette compétition appartient à tout le monde, des joueurs qui rêvent de s’illustrer sur la plus grande scène du rugby aux bénévoles, communautés, partenaires et supporters qui contribueront à lui donner vie. Nous avons hâte de rassembler les fans du monde entier l’année prochaine et encourageons les supporters partout dans le monde à réserver leur place pour prendre part à une célébration qui laissera des souvenirs inoubliables. »



Chris Stanley, directeur général de la Coupe du Monde de Rugby masculine 2027

Pour un supporter français, ils représentent une partie du projet : rejoindre l’Australie et y séjourner reste à organiser. L’accessibilité d’un siège ne suffit donc pas à déterminer celle du voyage.

Le Mondial australien a pris de l’avance aux guichets. Rendez-vous dans les tribunes pour voir jusqu’où cet élan portera les ambitions du tournoi.