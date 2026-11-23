Le sort s'acharne sur le Stade Toulousain en ce début d'exercice : Ugo Mola et les siens ont subi une vague d'absences conséquentes pour lancer leur championnat.

Pourtant dotés d'un effectif très fourni, ils sont parvenus à tenir la barre, sans pouvoir compter sur le très attendu Tommaso Menoncello, blessé.

Le centre italien n'a disputé que quatre matchs avec le champion de France en titre, et son retour n'est pas pour tout de suite.

Après Exeter, Toulouse perd Tommaso Menoncello plusieurs semaines et voit ses problèmes au centre s'aggraver

Menoncello le maudit

Alors qu'il effectuait son retour avec le Stade Toulousain ce lundi après une blessure à l'épaule, Tommaso Menoncello aurait écourté la séance en raison de douleurs similaires à la même articulation, comme le rapporte La Dépêche du Midi.

Un fait important pour les Rouge et Noir, qui doivent déjà se passer de Kalvin Gourgues ce week-end, lui qui jouera quasi certainement avec le XV de France face aux Springboks.

Pour autant, Toulouse devrait pouvoir compter sur le retour de Pierre-Louis Barassi, également de retour à l'entraînement ce lundi, tout comme Matthis Lebel, Célian Pouzelgues, Matias Remue, Dorian Aldeghri et David Ainu'u.

La blessure de Tommaso Menoncello, victime d’une antorse acromio-claviculaire face à Exeter et absent plusieurs semaines. https://t.co/hzlbb31OK9 — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) October 20, 2026

Lucien Richardis de nouveau rappelé à Toulouse

Alors qu'il s'entraînait avec Agen, l'arrière de 21 ans, titulaire la semaine dernière avec l'Espagne lors de la Nations Cup, est lui aussi de retour chez les Rouge et Noir.

Il prépare donc le déplacement à Lyon, prévu ce samedi, avec le groupe d'Ugo Mola, privé de Thomas Ramos, qui devrait en toute logique rester avec le XV de France pour défier les Springboks.

Par ailleurs, on note dans ce groupe la présence de Paul Graou, seul demi de mêlée professionnel restant au Stade Toulousain, qui pourrait laisser sa place face à Lyon au tandem Daroque/Llaveria, tous deux disponibles.