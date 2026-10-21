Après Exeter, Toulouse perd Tommaso Menoncello plusieurs semaines et voit ses problèmes au centre s'aggraver

L'inquiétude s'est transformée en mauvaise nouvelle pour Tommaso Menoncello. Blessé dimanche lors de la victoire du Stade Toulousain contre Exeter (43-40), le centre italien va manquer plusieurs semaines de compétition. Selon l'agence italienne ANSA, sa blessure à l'épaule le privera des rencontres internationales de novembre. Entré après la sortie de Santiago Chocobares, le joueur de 24 ans avait quitté la pelouse dès la 43e minute, touché au cours d'un ruck. Le verdict est particulièrement cruel pour les Azzurri. Il souffre d'une entorse acromio-claviculaire.

Un des meilleurs centres d'Europe sur le carreau

Élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2024, Menoncello s'était encore illustré en mars dernier lors de la victoire historique de l'Italie contre l'Angleterre (23-18). Un essai, une passe décisive et une activité qui avaient considérablement pesé sur la rencontre. Avec ses 104 kg, sa vitesse et sa capacité à franchir, le Toulousain possède un profil particulièrement difficile à remplacer.

Aux côtés de Juan Ignacio Brex, il forme une association complémentaire. Le Toulonnais apporte sa lecture du jeu et son sens de la distribution, tandis que Menoncello fixe les défenseurs et attaque les intervalles. Une combinaison précieuse pour permettre à l'Italie de jouer dans l'avancée sans dépendre uniquement de ses avants.

L'Italie privée d'une arme face aux Springboks

Pour Gonzalo Quesada, les conséquences sont importantes. Son équipe accueillera l'Afrique du Sud le 7 novembre à Turin, puis l'Argentine le 14 à Gênes et les Fidji le 21 à Udine. Leonardo Marin, déjà utilisé au centre pendant le Tournoi, représente une alternative crédible. Paolo Odogwu offre également une solution, avec des caractéristiques différentes.

Une adaptation toulousaine encore contrariée

À Toulouse, cette absence interrompt une intégration déjà perturbée par une première blessure en début de saison. Et les ennuis s'accumulent au centre, puisque Chocobares a également quitté la rencontre contre Exeter après un choc à la tête, tandis que Pierre-Louis Barassi était déjà indisponible. Kalvin Gourgues pourrait encore voir ses responsabilités augmenter.

Le calendrier n'offre guère de répit aux Rouge et Noir, attendus contre Perpignan samedi, puis à Pau le 1er novembre. Pour Menoncello, l'objectif sera désormais de retrouver pleinement ses moyens avant de reprendre son apprentissage du jeu toulousain.

À 24 ans, l'Italien a encore de belles années devant lui. Mais il aurait sans doute préféré les passer sur la pelouse face aux champions du monde.