Après Exeter, Toulouse perd Tommaso Menoncello plusieurs semaines et voit ses problèmes au centre s'aggraver

L'inquiétude s'est transformée en mauvaise nouvelle pour Tommaso Menoncello. Blessé dimanche lors de la victoire du Stade Toulousain contre Exeter (43-40), le centre italien va manquer plusieurs semaines de compétition. Selon l'agence italienne ANSA, sa blessure à l'épaule le privera des rencontres internationales de novembre. Entré après la sortie de Santiago Chocobares, le joueur de 24 ans avait quitté la pelouse dès la 43e minute, touché au cours d'un ruck. Le verdict est particulièrement cruel pour les Azzurri. Il souffre d'une entorse acromio-claviculaire.
Un des meilleurs centres d'Europe sur le carreau
Élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2024, Menoncello s'était encore illustré en mars dernier lors de la victoire historique de l'Italie contre l'Angleterre (23-18). Un essai, une passe décisive et une activité qui avaient considérablement pesé sur la rencontre. Avec ses 104 kg, sa vitesse et sa capacité à franchir, le Toulousain possède un profil particulièrement difficile à remplacer.
Aux côtés de Juan Ignacio Brex, il forme une association complémentaire. Le Toulonnais apporte sa lecture du jeu et son sens de la distribution, tandis que Menoncello fixe les défenseurs et attaque les intervalles. Une combinaison précieuse pour permettre à l'Italie de jouer dans l'avancée sans dépendre uniquement de ses avants.
L'Italie privée d'une arme face aux Springboks
Pour Gonzalo Quesada, les conséquences sont importantes. Son équipe accueillera l'Afrique du Sud le 7 novembre à Turin, puis l'Argentine le 14 à Gênes et les Fidji le 21 à Udine. Leonardo Marin, déjà utilisé au centre pendant le Tournoi, représente une alternative crédible. Paolo Odogwu offre également une solution, avec des caractéristiques différentes.
Une adaptation toulousaine encore contrariée
À Toulouse, cette absence interrompt une intégration déjà perturbée par une première blessure en début de saison. Et les ennuis s'accumulent au centre, puisque Chocobares a également quitté la rencontre contre Exeter après un choc à la tête, tandis que Pierre-Louis Barassi était déjà indisponible. Kalvin Gourgues pourrait encore voir ses responsabilités augmenter.
Le calendrier n'offre guère de répit aux Rouge et Noir, attendus contre Perpignan samedi, puis à Pau le 1er novembre. Pour Menoncello, l'objectif sera désormais de retrouver pleinement ses moyens avant de reprendre son apprentissage du jeu toulousain.
À 24 ans, l'Italien a encore de belles années devant lui. Mais il aurait sans doute préféré les passer sur la pelouse face aux champions du monde.
L'adaptation au ST et au top 14 va être longue pour l'Italien...
Il n'est pas habitué à jouer plus de 15 matchs par saison, et l'intensité de notre championnat n'a rien à voir avec l'URC.
D'ailleurs, rare sont les joueurs venus de l'URC à avoir réussi chez nous.
Il a un talent certain et un énorme potentiel, mais je crois qu'il est arrivé un peu la fleur au fusil et en terrain conquis. Sa blessure est physique, certes, mais il a beaucoup de pain sur la planche en termes d'état d'esprit et d'humilité... Avant de signer, il a sorti un truc du genre "je pense être un des meilleurs centres d'Europe", et ça, ça me plait pas trop... Quand tu débarques dans le plus grand club d'Europe (là-dessus, y'a pas photo), avec la moitié du gratin mondial à chaque poste dans l'effectif, tu fais profil bas et tu la joues modeste, tu fanfaronnes pas! Donc, j'espère que l'encadrement va... le recadrer, et vite!
Je te rejoins sur sa venue la fleur au fusil, il ne pensait peut-être pas qu'il y avait autant de concurrence à son poste, ou que le jeu pratiqué au ST demandait plus que ce qu'il a connu jusqu'à présent.
Il y a de ça dans sa venue. C'était un peu comme s'il n'avait pas considéré les joueurs qui jouaient déjà au ST comme Chocobarrès en particulier (qui pour moi restera devant Menoncello pour au moins cette saison ...) ou Gourgues et idem pour ses adversaires en top 14 qui sont presque à chaque match des joueurs de niveau international (Moeafana, Vili, Tuilagi, FBB, Tuisova qui a vieilli mais qui reste solide, etc ...) ... Il a mal évalué aussi l'intensité du top 14 qui est devenu une machine à broyer les joueurs.