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TOP 14. 1m92 et 125kg : le promu vannetais se renforce avec un ancien champion du Super Rugby !

Jean-Noël Spitzer a activé la piste d'une ancienne référence sudiste au poste de pilier droit. Qui s'est concrétisée plus vite que prévu.

Theo Fondacci 21/10/2026 à 10h55
Le fantasque pilier possède la particularité d'avoir une chaîne Youtube. Screenshot : Canal Plus et @Jeffery Toomaga-Allen
Le fantasque pilier possède la particularité d'avoir une chaîne Youtube. Screenshot : Canal Plus et @Jeffery Toomaga-Allen

En difficulté depuis le début de saison, le promu breton ne pouvait pas laisser passer la blessure de Sione Mafileo. Il voulait du lourd pour venir renforcer son effectif pour l'hiver.

Alors, le RCV s'est activé et a très vite recruté Jeffery Toomaga-Allen. Lui ? C'est un pilier droit expérimenté de 35 ans, international samoan, qui jouait aux Queensland Reds depuis 3 ans.

Un pote de Beauden Barrett

Un solide et athlétique pilard de 1m92 pour 125 kg (en forme), au CV long comme les jambes de Thibaud Flament. Figure des Hurricanes, passé ensuite par Wasps et l'Ulster en Europe, puis l'Australie, il débarque dans le Morbihan comme joker médical pour les trois prochains mois.

Son nom rappellera de bons souvenirs aux amateurs de Super Rugby des années 2010. Toomaga-Allen appartenait à la fameuse génération dorée des Hurricanes, aux côtés des Beauden Barrett ou encore TJ Perenara, sacrée championne en 2016. Pour laquelle il tenait la baraque à droite de la mêlée.

Retrouver du rythme

Un joueur d'impact, puissant mais mobile et technique pour son gabarit, capable d'apporter son expérience en mêlée comme son activité dans le jeu courant. Avec plus de 150 matchs de Super Rugby, le gaillard a de la bouteille !

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Et l'international samoan aurait même pu connaître une autre carrière internationale. Autrefois aux portes des All Blacks, il a même obtenu une sélection en 2013, avant de porter à plusieurs reprises le maillot des Maoris AB's.

Reste à retrouver le rythme de la compétition. Utilisé treize fois avec les Reds en 2026, toujours comme remplaçant, Toomaga-Allen va devoir rassurer Jean-Noël Spitzer. Avec, en toile de fond, le défi d'aider Vannes à passer un hiver pas trop rude en Top 14. Alors que le RCV n'a toujours pas gagné un match cette saison.

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