TRANSFERT. + 3 divisions d'un coup : ce colosse (135kg) de Fédérale 1 débarque en ProD2 avec effet immédiat

L'information circulait dans le Tarn depuis plusieurs jours. Elle est désormais officielle : le droitier de Gaillac Thomas Breton s'est engagé avec l'USON avec effet immédiat jusqu'à la fin de l'exercice en cours, plus une saison en option.

Un grand saut pour le Tarnais de 25 ans, même s'il faut dire que le briser fer de l'UAG ne passe pas inaperçu sur les terrains fédéraux. 1m90, 135 kg, un casque rouge et un physique de strongman. Depuis plusieurs saisons, l'ancien albigeois était devenu le principal point d'ancrage du pack gaillacois.

AMATEUR. Rumilly impressionne, Sor Agout écrase La Valette, Tarbes déroule : les coups d'éclat du week-end !

Un véritable bulldozer ballon en main, qui faisait aussi exploser ses opposants en mêlée depuis le début de la saison. Particulièrement affuté en ce moment et auteur de 5 essais en 5 rencontres cette saison, celui qui termine régulièrement parmi les meilleurs marqueurs de son club a donc été repéré par Xavier Péméja.

Un profil assez hors-normes désormais bien connu du rugby tarnais, qui a passé des tests particulièrement concluants à Nevers, d'après la Dépêche.

AMATEUR. 115kg, anarchisme et ventre à bière : qui est ce "mini Chabal" qui anime le rugby corse à grands coups d'épaule ?

De quoi convaincre la lanterne rouge de ProD2 de l'engager, elle qui cherche désespérément du renfort à droite de sa mêlée pour amener de l'émulation à un groupe qui n'a pas encore gagné cette saison.

Un futur à la Thomas Geffré ?

Dimanche, Gaillac a prouvé qu'il pouvait gagner sans son fer de lance, dominant Tulle (39-8) avec le bonus offensif. Mais son départ va laisser forcément un sacré vide dans le Tarn tant Breton était indéboulonnable en numéro 3 depuis l'épopée du club en Fédérale 2, en 2022/2023.

AMATEUR. ''Ça aime le rugby'' : Gaillac, ce vrai-faux Castres Olympique de la Fédérale 1

Reste désormais à franchir le fossé du rugby professionnel. Après avoir brillé chez les amateurs, Breton peut-il suivre une trajectoire à la Thomas Geffré et s'installer durablement dans les deux premières divisions ? Il faudra certainement pour cela que l'USON se maintienne en ProD2. Pas une mince affaire, à l'heure d'écrire ces lignes.