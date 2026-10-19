En Nationale 2, Rumilly a réalisé une démonstration à Mâcon (35-10). Emmenés notamment par Antoine Ferreira, les Haut-Savoyards ont dominé les débats pendant 80 minutes pour signer leur première victoire à l'extérieur, avec le bonus offensif.

En Fédérale 1, Sor Agout a corrigé La Valette (8 à 35) sur sa pelouse. Les promus tarnais ont martyrisé la mêlée varoise et inscrit quatre essais sur ballon porté. Une véritable leçon de conquête face à une formation pourtant renforcée par plusieurs anciens professionnels derrière.

Autre sensation dans cette division : la Bièvre Saint-Geoirs a fait tomber Montmélian (22-19) à la piaule. Un succès de prestige pour le promu isérois face à l'un des gros morceaux de la poule.

Dans le même sens, Monaco a encore déroulé chez lui, en écrasant Leucate 54 à 19. Ni plus ni moins que le tarif maison.

AMATEUR. Monaco/Leucate, le choc inattendu de Fédérale 1 entre deux promus surprenants

Le gros coup de Grasse

En Fédérale 2, La Saudrune a enfin débloqué son compteur de victoires. Et avec la manière ! Les Haut-Garonnais ont passé neuf essais à Castelsarrasin (57-28), habitué de la division.

De son côté, Grasse a réalisé un joli coup à Vinay (16 à 21). Face à un club relégué de Fédérale 1, les Azuréens ont fait preuve de réalisme, arrachant la victoire grâce à un essai inscrit dans les derniers instants.

Enfin, en Fédérale 3, Tarbes poursuit sa reconstruction. Le club historique des Hautes-Pyrénées a dominé Larressorre (38-7). Avec ses anciens professionnels et ses jeunes du cru, le Stado confirme ses ambitions malgré sa relégation estivale.