AMATEUR. Monaco/Leucate, le choc inattendu de Fédérale 1 entre deux promus surprenants

Qui aurait parié sur une affiche entre le 2ème et le 3ème après seulement cinq journées ? Dimanche, l’AS Monaco reçoit Leucate pour un choc que peu avaient vu venir.

Deux promus, deux belles surprises et déjà une place sur le podium pour chacun. Dans une poule où les vieux routiers Céret, La Valette ou Mazamet étaient attendus aux avant-postes, les nouveaux venus ont décidé de bousculer la hiérarchie.

Pour Monaco, cette entame réussie n’a tout de même rien d’un hasard. Avec des moyens conséquents et un réseau à la hauteur de ses ambitions, le club de la Principauté s'est copieusement renforcé cet été pour s’installer dans le gratin du paysage fédéral.

Mais les premières journées ne suffisent pas à tout valider. Et Nicolas Bonnet, l’entraîneur des 3/4 monégasques, avait justement ciblé deux rendez-vous du mois d’octobre pour jauger son groupe : "On a deux matchs copieux qui nous attendent avec Mazamet puis Leucate. Ça devrait nous permettre de savoir où nous en sommes réellement."

113 points en deux réceptions

Dimanche dernier, Monaco s’est incliné 24 à 13 dans le Tarn. Une défaite qui remet les pieds sur terre, mais ne condamne évidemment pas les ambitions des coéquipiers d’Andrezj Charlat. Pour la réception des Audois, le XV majeur devrait ressortir afin de remettre les pendules à l’heure devant son public.

Car en face, Leucate n’a rien d’un promu venu faire de la figuration. Sans forcément disposer de la même artillerie, les champions de France de Fédérale 2 avancent avec méthode : des fondamentaux propres, de l’application et un jeu dynamique qui fait des dégâts. Leur victoire bonifiée face au XV du Coudon dimanche dernier confirme d’ailleurs qu’il faudra compter avec eux.

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Reste à avaler les kilomètres. Plus de cinq heures de bus attendent les Audois pour rejoindre les abords de la Principauté. Un long déplacement qui pourrait peser dans les jambes, face à une formation monégasque particulièrement redoutable à domicile.

Les chiffres donnent d’ailleurs le ton : Monaco a inscrit 113 points en deux réceptions depuis le début de saison. Une puissance offensive qui promet un sacré test pour la défense audoise. Mais Leucate a déjà montré qu’il savait voyager (victoire à Gruissan et Bedarrides) et tenir son rugby face à plus costaud que lui.

Si ça vous tente, vous n’avez qu’à vous brancher sur le Youtube de TV Monaco, à écouter les interventions d’Antoine Zeghdar…