TOP 14. Neti suspendu plusieurs semaines : Toulouse a des solutions, mais les Bleus pourraient aussi être pénalisés

Le Stade Toulousain connaît le prix du carton rouge reçu dimanche contre Exeter. Exclu dès la 15e minute pour un plaquage dangereux sur Ross Vintcent, Rodrigue Neti a écopé de trois semaines de suspension. Selon La Dépêche, le pilier gauche sera requalifié le 9 novembre, sauf s’il valide le programme de formation au plaquage de World Rugby, qui avancerait son retour au 2 novembre. Toulouse devra donc faire sans lui contre Perpignan, samedi 24 octobre, puis à Pau, le 1er novembre. Et pourrait également le perdre pour la réception de Clermont, le 7 novembre.

Cyril Baille, la solution logique à gauche ?

La première option porte un nom familier à Ernest-Wallon : Cyril Baille. Titulaire face à Bayonne, l’international français n’avait pas été retenu contre Exeter, où Benjamin Bertrand lui avait été préféré sur le banc. Après une préparation estivale saluée par le staff, le gaucher a montré contre Bordeaux qu’il pouvait encore peser en mêlée comme dans le jeu courant. Son expérience en ferait un choix logique pour reprendre le numéro 1.

Mais Ugo Mola possède une deuxième carte avec Bertrand. À 23 ans, le jeune pilier a engrangé de préciseuses minutes ces dernières années et se montre souvent convainquant. Le titulariser constituerait une marque de confiance. Le conserver comme doublure de Baille permettrait, à l’inverse, de sécuriser la rotation.

Paul Mallez, un renfort précieux pour la mêlée

Paul Mallez élargit les possibilités. Le pilier de 25 ans a repris l’entraînement collectif et présente une particularité précieuse : habituellement droitier, il a aussi joué à gauche lors de ses trois rencontres avec les Bleus en Nouvelle-Zélande en 2025. En revanche, David Ainu’u figure toujours parmi les blessés. Chaque joueur capable de tenir la mêlée fermée devient précieux.

L’équation dépasse le seul match contre l’USAP. Après Perpignan, les Toulousains iront défier Pau au Hameau, avec la fenêtre internationale qui approche et un effectif déjà affaibli dans le cinq de devant. Neti risque donc de manquer au moment où le staff aurait précisément besoin de toutes ses solutions à gauche.

Et le XV de France dans tout ça ?

La date du 2 novembre pourrait aussi intéresser Fabien Galthié. Le XV de France reçoit les Fidji le 7 novembre, puis l’Afrique du Sud le 13. Déjà appelé chez les Bleus, Neti pourrait rester une option pour le sélectionneur en cas de réduction de peine, à condition d’être convoqué. Sans formation validée, le premier rendez-vous lui échapperait.

Pour Toulouse, la priorité est immédiate : faire tenir la mêlée contre deux adversaires qui ne lui feront aucun cadeau. Et pour Neti, quelques jours de suspension en moins pourraient peser bien plus lourd qu’une simple ligne sur un calendrier.