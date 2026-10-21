Un coup de pied de 63 mètres et 99 kg sur la balance : Jordan Hendrikse possède des atouts rares pour le Top 14

Le marché des ouvreurs pourrait bientôt s’animer. Selon une information attribuée à Neil Fissler dans RugbyPass, les Saracens et des clubs français s’intéresseraient à Jordan Hendrikse, international sud-africain des Sharks. Aucun prétendant du Top 14 n’est identifié et aucune signature n’est annoncée. À 25 ans, le numéro 10 sort pourtant d’un week-end qui a rappelé ses qualités : samedi, il a participé à la victoire des Sharks à Lyon (40-33), en Challenge Cup.

Un ouvreur puissant et un sacré coup de pied

Hendrikse est annoncé par les Sharks à 1,88 m pour 99 kg. Un gabarit de centre, associé à un vrai jeu au pied. En septembre 2024, c’est sa pénalité de 59 mètres, passée dans les derniers instants face aux Lions, qui avait offert la Currie Cup aux Sharks. Difficile de trouver meilleur CV pour gérer une fin de match tendue. Face au Connatch, il a également logé une pénalité de 63m.

Face au LOU, le Sud-Africain a transformé cinq des six essais de son équipe, inscrivant dix points au pied. Ses deux sélections avec les Springboks datent de 2024. Il faut dire qu'il revient aussi d’une période contrariée par les blessures. Un paramètre important pour les recruteurs qui voudraient lui confier les clés du jeu.

Castres et Clermont, des besoins à examiner

À Castres, la réflexion aurait du sens. Le CO a laissé filer Pierre Popelin et prêté Enzo Hervé à Montauban. Louis Le Brun, Louka Guilhot et la recrue Théo Vidal composent désormais le secteur. Hendrikse apporterait une expérience internationale et une autre dimension physique. Mais sa venue poserait la question du temps de jeu accordé aux ouvreurs français.

VIDÉO. Non mais vous avez vu cette passe venue d’ailleurs de Jaden Hendrikse ?

Clermont représente une autre possibilité théorique. Harry Plummer conduit le jeu auvergnat, tandis que Justin Bouraux a rejoint l’ASM cet été. Deux spécialistes pour une saison entre Top 14 et Champions Cup : un profil capable de couvrir aussi l’arrière pourrait offrir une assurance supplémentaire. Reste à savoir si le club souhaite réellement investir à ce poste.

Toulon déjà équipé, un marché compliqué

Et Toulon ? Le départ de Paolo Garbisi pourrait donner des idées, sauf que le RCT possède déjà Tomás Albornoz, engagé jusqu’en 2030, Mateo Garcia et Luka Keletaona. Du côté du Racing, Thomas Ramos est attendu en 2027 et Antoine Gibert vient de prolonger. Ces deux écuries paraissent donc moins logiques au regard des effectifs actuels.

Quid de Toulouse ? Avec le départ de Ramos, le Stade perd sa solution de luxe à l'ouverture quand Ntamack n'est pas là. Mallia peut dépanner, tout comme Kinghorn ou encore Dupont, mais avoir un joueur régulièrement aligné à l'ouverture est clairement un plus. Les nombreux départs annoncés et à venir dans les rangs des Rouge et Noir pourraient lui ouvrir une porte à Ernest-Wallon.

Tout dépendra aussi du coût d’une éventuelle opération, de la place disponible pour un joueur non-JIFF et de la volonté des Sharks de le laisser partir. Hendrikse a le profil pour intéresser le Top 14 ; reste à découvrir qui chercherait réellement son numéro.