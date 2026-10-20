ANALYSE. Regard, appuis et gourmandise : décorticage de l'essai signature de Matias Remue contre Exeter

Ce fut pour ainsi dire une première de rêve en Champions Cup pour le Belge. Auteur d'un doublé plein de gaz, Matias Remue a pleinement contribué à la courte victoire à l'envie (43 à 40) du Stade Toulousain sur Exeter, dimanche dernier.

Si l'arrière de 23 ans fut battu dans sa couverture par le diablotin de Varney et n'est jamais parvenu à récupérer le demi de mêlée à la course en première période, il s'est ensuite libéré en seconde pour créer la pagaille dans la défense anglaise.

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D'abord sur son essai au relai d'une belle remise de Teddy Thomas, avant de faire tourner en bourrique Henry Slade et Harvey Skinner sur un ballon de pur duelliste qu'il captait sur les 22 mètres anglais.

Remue, qui se compliquait la tâche sur l'action en crochetant intérieur le dernier défenseur au lieu de viser l'extérieur, avait simplement confiance en ses appuis. Des jeux de jambes souvent arrondis, associés à des feintes de corps souvent surprenantes qui lui permettent de battre presque à chaque fois les défenseurs lorsqu'il a du champ.

Des feintes qui rappellent celles de Kolbe

Tentons ainsi de décortiquer ses appuis signature lors de son essai face aux Chiefs :

Slade s'annonce très tôt (bras levé) en défense, mais va être surpris par les appuis du Toulousain.

Remue capte une longue passe de Dupont sur les 22 mètres adverses. Sans décalage, le jumeau de Florian sait immédiatement qu'il va jouer son duel face à Slade.

Aspiré par le travail d'appuis, Slade a les épaules tournées vers l'extérieur : Remue va en profiter.

L'arrière profite donc du champ qu'il tenir le ballon à 2 mains et travailler son défenseur avec sa spéciale : regard et premier appuis vers l'extérieur pour attirer l'adversaire, avant de déclencher un step intérieur et de bien gainer son buste pour gagner presque à coup sûr son duel.

Remue a mis plusieurs défenseurs au tapis.

Le Belge remet un coup de gaz et replace exactement le même enchaînement face à Skinner avec un exter/inter dont il use et abuse, parfois. Mais qui, pour l'heure, fonctionne encore 8 fois sur 10...

Il a prolongé sur la durée

Joueur d'instinct et culotté, le Belge à encore du déchet dans on jeu. Mais Toulouse apprécie logiquement ce type de profil, qui vient d'ailleurs de prolonger à Ernest-Wallon jusqu'en 2029 et se verra certainement offrir de belles opportunités lorsque Thomas Ramos aura rejoint le Racing 92.

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D'autant que le garçon de Bruxelles possède aussi la capacité à jouer 10, comme il le fait régulièrement avec la Belgique. Une palette qu'Ugo Mola pourrait explorer dès cette saison, lorsque les doublons battrons leur plein...