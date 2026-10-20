TOP 14. Mauvaka et Jelonch d’entrée, Teddy Thomas en 13 ? La compo probable du Stade Toulousain face à l’USAP

Le Stade Toulousain n’a pas vraiment le luxe de souffler. Après sa courte victoire face à Exeter en Champions Cup, le club rouge et noir retrouve le Top 14 avec la réception de l’USAP, samedi après-midi au Wallon.

Et pour composer son équipe, le staff toulousain va encore devoir jouer les équilibristes. Entre blessures, suspensions et retours espérés, le casse-tête est bien réel avec une grosse quinzaine d’absents, dont les Meafou, Willis, Roumat, Ramos, Flament et désormais Menoncello. À cela s’ajoute la suspension de Rodrigue Neti et les joueurs sur le chemin du retour comme Barassi ou Kinghorn.

Autant dire que les Rouge et Noir devront encore puiser dans leurs ressources uniques pour aligner un XV compétitif, même si les retours de Banos, Mallez et Castro-Ferreira apportent de nouvelles solutions.

Remue, l'évidence du moment en 15

Derrière, difficile d’envisager beaucoup de rotation vu le nombre d’absents. Malgré tout, Paul Graou pourrait démarrer comme titulaire pour faire souffler un peu Dupont, alors que Matthis Lebel devrait rentrer à l’aile et Teddy Thomas être repositionné en 13, suite aux blessures de Chocobares et Menoncello.

A l’arrière, Remue devrait enchaîner suite à sa performance remarquable face à Exeter, alors que de la jeunesse devrait intégrer le banc.

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Devant, il serait logique de voir Anthony Jelonch faire son retour comme titulaire ce samedi, en 3ème ou en 2ème ligne. Blessé depuis le mois d’avril, le Tricolore n’est entré que 5 minutes dimanche dernier en Champions Cup.

Une rencontre de Top 14 à domicile pourrait être une bonne occasion de le tester et de le faire retrouver du rythme. Idem pour Peato Mauvaka, qui pourrait débuter au talonnage, avec le remuant Thomas Lacombre en suppléant sur le banc.

Dans cette période chargée, chaque retour de blessure comptera pour faire souffler les soldats qui enchaînent. A l’image d’un François Cros (32 ans) qui compte déjà plus de 450 minutes de jeu cette saison.

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