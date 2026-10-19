Menoncello absent jusqu'en 2027 ? La grosse inquiétude pour Toulouse après Exeter

Il ne fait pas bon être un joueur du Stade Toulousain en ce moment si vous voulez éviter l'arrêt maladie. Ce dimanche, malgré la victoire au couteau face à Exeter, les Rouge et Noir ont enregistré deux nouveaux blessés.

Soit à peu près le quota par match en ce moment. Cette fois, Santiago Chocobares sortait sur protocole commotion, avant d'être remplacé par Tommaso Menoncello, à qui le maillot coupe d'Europe allait comme un gant. Oui mais voilà, le phénomène italien n'aura passé que 5 minutes sur la pelouse du Stadium.

À la 43e, le centre de 24 ans mettait les mains dans le ruck sur une situation chaude et les enlevait très vite après que son épaule a sauté sur un déblayage anglais. "Tommy" a donc quitté le terrain en grande souffrance, soutenant son bras gauche.

Après la rencontre, Jean Bouilhou évoquait logiquement une blessure sérieuse : "Je pense que c'est quand même au moins une subluxation."

3 à 4 mois d'absence ?

S'il faudra attendre le résultat des examens qui devrait arriver dans la journée de lundi, les images ne laissent que peu de place au doute. Et peuvent laisser imaginer un retour pas avant le début d'année 2027, en fonction de si opération il y a...

Rouge après 15 minutes, 13 essais et une fin irrespirable : Toulouse lance sa Champions Cup dans un chaos total face à Exeter

Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau coup dur pour l'ancien joueur de Trévise, déjà privé du début de saison après une béquille contractée face à La Rochelle. Son adaptation à Toulouse connaît décidément quelques turbulences.

En toile de fond, Ugo Mola voit ses solutions au centre sérieusement diminuer en vue des prochaines échéances. Même si P-L Barassi est sur le chemin du retour après 1 mois et demi d'absence. Quand l'Italie, elle, devra faire sans son élément le plus dangereux pour les rendez-vous internationaux de novembre.