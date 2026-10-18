Le Stade Toulousain a connu une après-midi compliquée sur l’Île du Ramier. Sur cette première journée de Champions Cup 2026/2027, la formation de la Ville rose accueillait les Exeter Chiefs au Stadium. Ce dimanche 18 octobre, le plan n’a pas pris la direction escomptée. Avec un carton rouge dès la 15ᵉ minute, l’écurie rouge et noir a connu de nombreux pépins supplémentaires. Dans un stade de foot, le club de rugby a signé un score de basket. Il s'en sort aux portes du match nul, avec le score serré de 43 à 40, grâce à une pénalité ratée des Anglais en toute fin de match.

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Exeter dominateur, Toulouse fautif

Au milieu de la Garonne, le match dominical des Haut-Garonnais a été très animé. En début de match, un impressionnant chassé-croisé s’est opéré. Zack Wimbush est allé dans l’en-but dès la 2ᵉ minute de jeu, avant de signer un autre essai (18ᵉ), avant qu’Ange Capuozzo ne remette les siens dans le bain (5ᵉ). Ensuite, un essai de pénalité (9ᵉ) a mis les Toulousains dans de bonnes dispositions, sans que cela ne dure. Les Exeter Chiefs voyaient le jeune Sam Harris sortir pour 10 minutes, mais le pire restait à venir pour les locaux.

Après seulement un quart d’heure de jeu, Rodrigue Neti effectuait un plaquage dangereux, à l’épaule et sans se baisser, dans le visage d’un adversaire. Il recevait logiquement un carton rouge, laissant les siens en infériorité numérique. Cependant, les hommes d’Ugo Mola ne se laissaient pas faire et Joshua Brennan (24ᵉ) et Teddy Thomas (33ᵉ) donnaient de l’élan à leur équipe. Toutefois, l’indiscipline a encore coûté cher au Stade Toulousain. Après un carton jaune de Teddy Thomas, Jack Yeandle (37ᵉ) et Stephen Varney (40ᵉ) donnaient l’avantage aux visiteurs, juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le Stade Toulousain a mis du temps à souffler. Au contraire, il a plutôt serré les dents dans un premier temps. Pour cause, Santiago Chocobares ne répondait pas favorablement à un protocole commotion, puis la recrue Tommaso Menoncello sortait après un déblayage appuyé d’un joueur d’Exeter. Blessé à l’épaule, l’Italien semblait souffrir au moment de sa sortie et pourrait être absent durant un moment. Pour ne rien arranger, Will Butt est venu planter le cinquième essai (48ᵉ) du pensionnaire de Premiership au Stadium.

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Fin de match sous tension au Stadium

Dominé de la tête et des épaules, le Stade Toulousain cherchait à s’offrir une raison d’y croire. Cette dernière est venue de Matias Remue (55ᵉ). L’arrière belge alternait le bon et le moins bon depuis le début de la rencontre, mais son énergie infatigable lui a permis de libérer les siens. Juste après, c’est Romain Ntamack qui s’est offert une belle course, cette fois au centre du terrain, pour redonner l’avantage aux locaux juste avant l’heure de jeu. Cependant, cet avantage n’a duré que quelques secondes. À la 61ᵉ minute de jeu, Zack Wimbush s’offrait un triplé au Stadium.

Avant le money-time, Ben Hammersley s’est mis à la faute. Après une succession de plaquages de la part des Anglais sur un Kalvin Gourgues insaisissable, le trois-quarts des Chiefs heurtait la tête du Toulousain et recevait un carton jaune, à 13 minutes du terme de la rencontre. À la 73ᵉ minute de jeu, Matias Remue signait un nouveau numéro d'équilibriste. L’arrière éliminait plusieurs défenseurs pour le septième essai de son équipe. Il donnait l’occasion de reprendre le score à l’avantage de la Ville rose. Après un lancer raté du jeune talonneur Louie Gulley, le Stade Toulousain bénéficiait d’une mêlée en sa faveur, en toute fin de match. Cependant, les Anglais se sont montrés dominateurs et ont gagné la pénalité du match nul, manquée par Henry Slade.

Après la rencontre, les Toulousains n’ont pas été satisfaits du visage dévoilé devant leur public. Cela faisait bien longtemps qu’une entrée en lice en Champions Cup des Rouge et Noir, opérée à domicile, n’avait pas paru aussi chaotique. "La Champions Cup est un sprint. Aujourd'hui, c'était un match compliqué. On a eu des blessés et de l'indiscipline, mais on a réussi à gagner. C'est le principal", notait Théo Ntamack au micro de France TV après le match. Sur la deuxième journée de la compétition, les Haut-Garonnais sont attendus à Johannesburg pour défier les Lions, avec la volonté de montrer un visage bien plus confiant.

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