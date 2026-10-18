Le Stade Toulousain a connu une après-midi compliquée sur l’Île du Ramier. Sur cette première journée de Champions Cup 2026/2027, la formation de la Ville rose accueillait les Exeter Chiefs au Stadium. Ce dimanche 18 octobre, le plan n’a pas pris la direction escomptée. Avec un carton rouge dès la 15ᵉ minute, l’écurie rouge et noir a connu de nombreux pépins supplémentaires. Dans un stade de foot, le club de rugby a signé un score de basket. Il s'en sort aux portes du match nul, avec le score serré de 43 à 40, grâce à une pénalité ratée des Anglais en toute fin de match.« Il faudra d'abord gagner le match » : Ugo Mola explique comment le nouveau bonus offensif pourrait changer les choix du Stade Toulousain
Exeter dominateur, Toulouse fautif
Au milieu de la Garonne, le match dominical des Haut-Garonnais a été très animé. En début de match, un impressionnant chassé-croisé s’est opéré. Zack Wimbush est allé dans l’en-but dès la 2ᵉ minute de jeu, avant de signer un autre essai (18ᵉ), avant qu’Ange Capuozzo ne remette les siens dans le bain (5ᵉ). Ensuite, un essai de pénalité (9ᵉ) a mis les Toulousains dans de bonnes dispositions, sans que cela ne dure. Les Exeter Chiefs voyaient le jeune Sam Harris sortir pour 10 minutes, mais le pire restait à venir pour les locaux.
Après seulement un quart d’heure de jeu, Rodrigue Neti effectuait un plaquage dangereux, à l’épaule et sans se baisser, dans le visage d’un adversaire. Il recevait logiquement un carton rouge, laissant les siens en infériorité numérique. Cependant, les hommes d’Ugo Mola ne se laissaient pas faire et Joshua Brennan (24ᵉ) et Teddy Thomas (33ᵉ) donnaient de l’élan à leur équipe. Toutefois, l’indiscipline a encore coûté cher au Stade Toulousain. Après un carton jaune de Teddy Thomas, Jack Yeandle (37ᵉ) et Stephen Varney (40ᵉ) donnaient l’avantage aux visiteurs, juste avant la mi-temps.
Au retour des vestiaires, le Stade Toulousain a mis du temps à souffler. Au contraire, il a plutôt serré les dents dans un premier temps. Pour cause, Santiago Chocobares ne répondait pas favorablement à un protocole commotion, puis la recrue Tommaso Menoncello sortait après un déblayage appuyé d’un joueur d’Exeter. Blessé à l’épaule, l’Italien semblait souffrir au moment de sa sortie et pourrait être absent durant un moment. Pour ne rien arranger, Will Butt est venu planter le cinquième essai (48ᵉ) du pensionnaire de Premiership au Stadium.22 blessés au Stade Toulousain : jusqu’où les cadres vont-ils devoir tirer sur la corde ?
Fin de match sous tension au Stadium
Dominé de la tête et des épaules, le Stade Toulousain cherchait à s’offrir une raison d’y croire. Cette dernière est venue de Matias Remue (55ᵉ). L’arrière belge alternait le bon et le moins bon depuis le début de la rencontre, mais son énergie infatigable lui a permis de libérer les siens. Juste après, c’est Romain Ntamack qui s’est offert une belle course, cette fois au centre du terrain, pour redonner l’avantage aux locaux juste avant l’heure de jeu. Cependant, cet avantage n’a duré que quelques secondes. À la 61ᵉ minute de jeu, Zack Wimbush s’offrait un triplé au Stadium.
Avant le money-time, Ben Hammersley s’est mis à la faute. Après une succession de plaquages de la part des Anglais sur un Kalvin Gourgues insaisissable, le trois-quarts des Chiefs heurtait la tête du Toulousain et recevait un carton jaune, à 13 minutes du terme de la rencontre. À la 73ᵉ minute de jeu, Matias Remue signait un nouveau numéro d'équilibriste. L’arrière éliminait plusieurs défenseurs pour le septième essai de son équipe. Il donnait l’occasion de reprendre le score à l’avantage de la Ville rose. Après un lancer raté du jeune talonneur Louie Gulley, le Stade Toulousain bénéficiait d’une mêlée en sa faveur, en toute fin de match. Cependant, les Anglais se sont montrés dominateurs et ont gagné la pénalité du match nul, manquée par Henry Slade.
Après la rencontre, les Toulousains n’ont pas été satisfaits du visage dévoilé devant leur public. Cela faisait bien longtemps qu’une entrée en lice en Champions Cup des Rouge et Noir, opérée à domicile, n’avait pas paru aussi chaotique. "La Champions Cup est un sprint. Aujourd'hui, c'était un match compliqué. On a eu des blessés et de l'indiscipline, mais on a réussi à gagner. C'est le principal", notait Théo Ntamack au micro de France TV après le match. Sur la deuxième journée de la compétition, les Haut-Garonnais sont attendus à Johannesburg pour défier les Lions, avec la volonté de montrer un visage bien plus confiant.''Il n'y a aucun week-end tranquille'' : Antoine Dupont raconte la pression permanente qui pèse sur les joueurs du Top 14
je vous ai fait un magnifique compte rendu de Pau-Leicester mais il est bloqué dans les commentaires en attente de validation.
je vais le poster par morceau ci-dessous.
belle perf chanceuses du ST qui prend la victoire et c'est déjà beaucoup.
De mon côté, j'ai renoncé à mon statut emblématique de supporter de canapé pour aller au stade vu qu'un copain m'a passé sa carte d'abonné pendant son absence.
Pau alignait une équipe plus que mixte également vu qu'il manquait par choix ou pour blessure :
Kaulashvili - Montoya - Laclayat,
Maximin - Pesenti
Auradou - Gorgadze - Hewat
Daubagna - Simmons
Arfeuil - Decron - Gailleton - Manu
et Maddocks
Rien que ça... environ 10 titulaires, ce qui pour l'effectif de Pau est gigantesque.
En face, les tigers de Leicester, vainqueurs de la coupe d'Angleterre 2026 et finalistes du championnat 2025. Pas gagné.
Le match débute par de la fébrilité béarnaise, 4 en-avants et des ballons rendus au pied ce qui après la première pénalité de Despéres donne 25 minutes sans ballon à subir les attaques anglaises. Ils marqueront même un essai en essayant d'assassiner Attisoghbe à coup de deuxième ligne puis en applatissant avec l'autre qui est doublement diabolique puisque anglais et international, essai d'Ollie Chessum (3-10).
Ces minutes seront essentiellement occupées par Pianto à réclamer des hors-jeu imaginaires et des escorts invisibles. Il est également certain que les anglais entrent sur le côté à chaque fois et qu'ils vont au-delà.
L'arbitre s'en fout.
Quel mépris.
Sur une (enfin) première attaque Despéres tape derrière la ligne, Brau-Boirie récupère et donne on ne sait pas trop comment à Marta qui garde ses habitudes et marque dès qu'il entre dans les 22.
Alors que Pianto insultait Attisoghbe pour avoir tapé par-dessus dans ses 22 en dépit des conseils de Yashvili chaque semaine sur france tv (il faut assurer ses sorties de camp en trouvant de belles touches et ne surtout pas laisser le ballon sur le terrain, quelqu'un pourrait jouer avec), Clément Laporte (dont on ne se rappelait plus la présence dans l'effectif) récupérait la balle contre toute attente avant de casser un plaquage et de réaliser un aufelode qui amenait un essai de 80m signé Zabala. Une action où les trois premières ligens auront couru avec le ballon, crocheté, passé et finalement marqué. Un pilier argentin dont on se demande ce qu'il foutait là alors que les deux tiers de l'équipe est encore dans son camp à commencer par Jolmes qui sortait juste la tête d'un trou qu'il avait lui même creusé dans la pelouse devant son en-but car la boue ça fait du bien aux cheveux.
"Je l'avais dit qu'il fallait tenter des trucs" dit Pianto à ses voisins.
Un autre essai est marqué suite à une touche au 50m sur la sortie de camp du coup d'envoi, Pianto n'a pas compris pourquoi on avait le lancer, ni comment Delhommel avait pu se retrouver avec la gonfle en main tout seul dans le camp anglais pour envoyer Zegueur à l'essai en coin.
Du coup aucune surprise quand l'arbitre annulait l'essai, l'analyse technico-tactique de Pianto était sans appel "t'façons, c'était louche cette histoire."
Une dernière mêlée devant nos 22 après la sirène sur laquelle Souverbie et Despéres prennent deux minutes pour placer leur ligne d'attaque afin de nous offrir le panache béarnais célèbre à travers le monde, la mêlée ets jouée, Souverbie passe à son ouvreur qui tape en touche.
Nouvelles insultes de Pianto.
17-10 à la mi-temps en ayant joué un quart d'heure.
à la reprise, Marta y va de son doublé sur une attaque jouée simplement après une touche. "C'est Brau-Boirie qui fait toute la différence !" affirme Pianto devant le regard excédé de ses voisins qui commencent à en avoir marre de ses réflexions.
On va pas se faire apprendre le rugby par un mec formé au Portugal ! Un international portugais, c'est un fils de carreleur de Lannemezan qu'on leur prête gentiment pour qu'ils puissent faire semblant qu'ils peuvent jouer au rugby eux aussi, point.
Sur un ballon cafouillé par l'attaque béarnaise, les anglais amorcent un contre alors qu'on avait presque oublié qu'ils pouvaient jouer avec le ballon. Grandidier fait admirer sa qualité dans les airs, ici sur un air-plaquage qui m'a rappelé mes douloureuses expériences avec un ballon ovale. Les anglais arquent en coin suite à 25 rucks et 4 avantages pénalités prouvant que l'arbitre était brittanique et voulait tricher contre les français "T'façons, ils sifflent ce qu'ils veulent ! affirme Pianto. Un de ses voisins lui dit que c'est un irlandais, qu'ils ne sont pas brittaniques et qu'ils aiment encore moins les anglais que nous.
Pianto l'ignore superbement.
Il y a des bases dans les tribunes de rugby et le fait qu'un arbitre parlant anglais veut d'abord et avant tout nous entuber en est une qui n'est pas négociable.
24-17
S'en suit une vague de changements dont l'entrée de Mako Vunipola qui visiblement n'avait pas tous ses trimestres après son passage à Vannes.
le match s'enlise après que Despéres tape une pénalité pour repasser à +10 parce qu'on a un peu les miquettes qu'ils nous rattrapent les rosbiffes.
Quelle perf ! 🤣
Contexte:
8 joueurs titu quasi indiscutables en EdF, donc ossature du club indéniable, donc baisse de niveau évidente. Même si...
Leurs remplaçants ? Des minots. Pour une grande partie, encore espoirs, avec peu de jeu chez les grands.
Un indéniable (bis) trou en 4 et 5, comblé par des gars replacés à ces postes...
Déjà au départ, surpris des commentaires de plus ou moins spécialistes, "parlant" d'une victoire à 5 points. 😳
Coup d'envoi, 15' plus tard, carton rouge. Match à 14.
15' plus tard, carton jaune. Donc 10' à 13.
La marée anglaise fait long feu.
Ecard mi temps, -2pts en défaveur des miens.
Fin de match... +3pts pour les miens, avec une seconde mi temps plutôt équilibrée, quoique me semble t'il un meilleur controle du match des miens.
Le ST ?
Une machine
Indéniablement (quarto 😅)
Et pour tout plein de raisons,
ce dimanche est une extremement belle journée 🤗
Et ce soir en plus, Rabbi Jacob à la téloche 🤣
Tiens, je vais me faire des ennemis... Depuis deux ans je me suis desabonné de C+ parce que le top XIV m'ennuyait. Je me suis re abonné pour un mois histoire de voire les Sud Af contre les Blacks, et j'en ai profité pour regarder le debut du top XIV. Donc Toulouse puisqu'on ne voit qu'eux, et d'autre matchs aux passage. Et bien, lorsqu'on est pas fan d'un club, on s'emm... dans le Top XIV... Sauf quand on regarde Toulouse. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, leurs matchs sont interressant, et ils jouent un rugby que personne ne joue. Et là avec une équipe à 50 % de remplaçants... Au passage match passionnant, même avec le carton de Neti, qui n'a pas une seconde l'intention de plaquer et qui se prend le joueur dans la gueulle, mais dont l'expulsion est logique.
L'UBB et Pau sont agréables à voir aussi je trouve...