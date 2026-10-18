Le football l'a d'abord attiré, mais il a finalement bien fait de se tourner vers le ballon ovale. Ancien troisième ligne, Joe El Abd est né à Brighton, d'un père égyptien et d'une mère anglaise. Connu des pelouses de Top 14 et de Pro D2, il a fini sa carrière dans l'Hexagone, au RC Toulon puis à Oyonnax. Rapidement reconverti comme entraîneur, il s'est fait remarquer sur les bancs du Castres Olympique, mais surtout du club de l'Ain où il avait joué auparavant. Entraîneur de la défense de l'Angleterre depuis 2024, il est attendu à l'ASM Clermont Auvergne, après le Mondial australien, pour un projet d'envergure.

Comme joueur, Joe El Abd se faisait déjà remarquer sur les pelouses. "Quand je suis arrivé au RCT après mon aventure aux Sharks, je l'avais recruté pour son leadership, sa capacité à emporter les gens avec lui" indiquait Philippe Saint-André, selon des propos rapportés par le Midi Olympique.

Saint-André a très vite vu en lui un futur grand coach. En apprenant à le connaître, il a découvert un homme intelligent, un leader par l'exemple et un excellent communicant. Il décrit aussi un passionné de rugby, doté d'une analyse très fine du jeu et des joueurs. Par le passé, sa réussite depuis le banc parle pour lui.

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Deux titres de champion de France comme entraîneur

Avec le Castres Olympique, le technicien a remporté le Top 14 en 2018 avec Christophe Urios et Castres. Il a ensuite gagné la Pro D2 en 2023 avec Oyonnax, comme manager. Il a été champion de France dans les deux divisions professionnelles et souhaite s'imposer dans le rôle d'entraîneur principal d'une formation installée dans l'élite. Son jeu repose avant tout sur la pression et la conquête du territoire.

Bernard Laporte, qui a succédé à Philippe Saint-André au RCT, dresse peu ou prou le même portrait. Pour lui, Joe El Abd "est un mec droit, un vrai type bien". Il ajoute : "Comme Joe est brillant, ses efforts paient souvent." Il juge que sa progression comme coach est très belle, mais qu'elle ne l'étonne pas.

Benjamin Urdapilleta fut son numéro 10 à Oyonnax puis à Castres. Il raconte que Joe El Abd fut le premier, avec Christophe Urios, à le pousser vers plus de précision. Cela concernait les zones visées par son jeu au pied. Selon lui, l'entraîneur a aussi introduit la notion de "chasse des ailiers" à la retombée du ballon, comme le soulignent les personnes interrogées par le Midol.

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De l'Angleterre à Clermont

En novembre 2024, Joe El Abd rejoint Steve Borthwick, le manager du XV de la Rose. Il devient son entraîneur de la défense et mène alors de front l'aventure oyonnaxienne avec Fabien Cibray. Les deux hommes se connaissent depuis près de trente ans, car ils étaient colocataires à l'université de Bath. L'aventure oyonnaxienne s'achève sur une douzième place et cinq défaites consécutives, entre le 1er novembre et le 6 décembre 2024. Elles tombent pendant la trêve internationale et l'absence du manager.

Jean-Claude Pats a officialisé mercredi 7 octobre l'arrivée de Joe El Abd à Clermont, pour trois ans. Le président de l'ASM explique que "Joe manifestait clairement le désir de s'investir sur le long terme". Il cite aussi la familiarité de l'entraîneur avec les datas, l'intelligence artificielle et la gestion de haut niveau. Joe El Abd et Steve Borthwick disputeront ensemble la prochaine Coupe du monde en Australie. L'entraîneur rejoindra donc Clermont après neuf matchs de Top 14, soit près d'un tiers du championnat.

Ambitieux mais inconstant, le groupe clermontois alterne entre les rencontres spectaculaires et les prestations décevantes, avec une tendance pour la deuxième solution lors des dernières semaines. Avec Christophe Urios en directeur sportif, Joe El Abd aura pour mission de ramener l'ASM Clermont sur le devant de la scène française, voire européenne. Une réalité dont les supporters rêvent depuis la fin de la dernière décennie et une finale de Top 14, perdue contre le Stade Toulousain en 2019.

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