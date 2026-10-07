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Christophe Urios prolongé à Clermont pour trois ans, avec un nouveau rôle après le Mondial 2027

Alors que son dossier semblait prendre la direction d'une prolongation en Auvergne, Christophe Urios devrait effectivement rempiler, mais avec un statut différent de celui de manager après le prochain Mondial.

Nathan Heuillet 07/10/2026 à 11h10
Christophe Urios, Clermontois pour au moins trois saisons supplémentaires. ©INPHO/Steve Haag Sports/Darren Stewart
Christophe Urios, Clermontois pour au moins trois saisons supplémentaires. ©INPHO/Steve Haag Sports/Darren Stewart

Le dénouement semble proche à Clermont pour connaître le visage de son manager la saison prochaine.

Selon les informations de Rugbyrama, Christophe Urios devrait signer un contrat de trois ans de plus, assorti d'une évolution de poste.

Il passerait le flambeau de manager sportif à l'un de ses anciens collègues du Castres Olympique, juste après le Mondial 2027.

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Christophe Urios et Joe El Abd pour encadrer Clermont

Si l'information doit être confirmée dans les minutes qui vont suivre par le directoire de l'ASM, il semblerait que Christophe Urios devrait prolonger à Clermont pour trois saisons.

Une saison en tant que manager aux côtés de Joe El Abd, entraîneur de la défense du XV de la Rose, qui devrait, après le Mondial, rejoindre son ancien collègue à Clermont.

Une venue qui permettrait à Christophe Urios de monter d'un rang dans la hiérarchie, en devenant directeur sportif.

Joe El Abd deviendrait donc le seul manager de la formation clermontoise.

Quelle différence concrètement ?

Dans l'organigramme d'un club, le manager sportif est au quotidien le patron de l'équipe : il dirige le staff, fixe les orientations de jeu et assume les résultats sur le terrain.

Le directeur sportif, lui, se place un cran au-dessus et pilote la stratégie à plus long terme, qu'il s'agisse du recrutement, de la politique de formation ou de la cohérence du projet sportif, en ayant un regard sur l'ensemble des équipes de l'institution.

En devenant directeur sportif, Christophe Urios prendrait donc de la hauteur, tandis que Joe El Abd hériterait de la gestion directe du groupe.

Erèbe
Erèbe

je ne crois pas du tout a ce plan sur long terme.
Je ne vois pas du tout Urios s'éloigner du terrain, je ne le vois pas déléguer le sportif et se cantonner aux bureaux, et de manière générale je ne trouve pas de synergie/symbiose/communion entre Urios et ce club de Clermont.


Chandelle 72
Chandelle 72

Pour info, Mignoni a jeté l'éponge


Michmich31
Michmich31

Pour aller à l'ASM? J'aurais bien vu Rougerie monter des jeunes ou Parra arriver du stade français


Brett Zel
Brett Zel

Vraie question: Rougerie fait du bon taff avec les jeunes ?


Michmich31
Michmich31

Il me semble qu'il y avait pas mal de clermontois en U20 donc je dirais que oui mais je ne suis pas assez le club pour être catégorique


Chandelle 72
Chandelle 72

Non pour se mettre au vert un moment. Il a l'air bien fatigué depuis plusieurs mois déjà Mignoni


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