Christophe Urios prolongé à Clermont pour trois ans, avec un nouveau rôle après le Mondial 2027

Le dénouement semble proche à Clermont pour connaître le visage de son manager la saison prochaine.

Selon les informations de Rugbyrama, Christophe Urios devrait signer un contrat de trois ans de plus, assorti d'une évolution de poste.

Il passerait le flambeau de manager sportif à l'un de ses anciens collègues du Castres Olympique, juste après le Mondial 2027.

11 points encaissés à domicile, 41,3 à l’extérieur : l’ASM Clermont face à un contraste défensif devenu impossible à ignorer

Christophe Urios et Joe El Abd pour encadrer Clermont

Si l'information doit être confirmée dans les minutes qui vont suivre par le directoire de l'ASM, il semblerait que Christophe Urios devrait prolonger à Clermont pour trois saisons.

Une saison en tant que manager aux côtés de Joe El Abd, entraîneur de la défense du XV de la Rose, qui devrait, après le Mondial, rejoindre son ancien collègue à Clermont.

Une venue qui permettrait à Christophe Urios de monter d'un rang dans la hiérarchie, en devenant directeur sportif.

Joe El Abd deviendrait donc le seul manager de la formation clermontoise.

L’ASM est en feu depuis des mois, plus de la moitié de fans sont à un pa(t)s du passage à l’acte et t’as Jean-Claude qui décide de vider un canadair d’essence sur l’institution en filant un contrat de 3 ans avec les pleins pouvoir à Urios, plutôt que faire all-in sur Robertson ⛽️ https://t.co/J7pPTtr7v7 — Grec Ahki (@eKoloKante) October 7, 2026

Quelle différence concrètement ?

Dans l'organigramme d'un club, le manager sportif est au quotidien le patron de l'équipe : il dirige le staff, fixe les orientations de jeu et assume les résultats sur le terrain.

Le directeur sportif, lui, se place un cran au-dessus et pilote la stratégie à plus long terme, qu'il s'agisse du recrutement, de la politique de formation ou de la cohérence du projet sportif, en ayant un regard sur l'ensemble des équipes de l'institution.

En devenant directeur sportif, Christophe Urios prendrait donc de la hauteur, tandis que Joe El Abd hériterait de la gestion directe du groupe.