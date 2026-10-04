11 points encaissés à domicile, 41,3 à l’extérieur : l’ASM Clermont face à un contraste défensif devenu impossible à ignorer

Si la saison 2026-2027 de Top 14 n'a pas commencé depuis bien longtemps, certaines dynamiques commencent à s'observer. Parmi elles, les deux visages différents de l'ASM Clermont, du Michelin aux contrées étrangères, est spectaculaire. Ce samedi 3 octobre, les Auvergnats ont de nouveau sombré à l’extérieur, alors même qu’ils avaient tenu bon en première période. Après 80 minutes à Marcel Deflandre, ils se sont inclinés 38 à 13 contre le Stade Rochelais, après une seconde période avec quatre essais encaissés pour aucun point marqué.

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Hors du Michelin, Clermont coule encore

Les supporters clermontois ont dû se décomposer devant leurs téléviseurs, ce samedi. Devant à la mi-temps (12-13), ils ne sont jamais revenus des vestiaires, comme dit l’adage. Bien lancé par un Théo McFarland des grands jours, La Rochelle a déroulé. L’ASM était complètement sonnée. “On a contrôlé la première période, avec le rugby qu’on voulait jouer. On aurait même pu marquer plus de points avant la mi-temps”, notait un Christophe Urios dépité en conférence de presse.

Le désastre est arrivé dans le second acte. Selon Rugbyrama, Mathys Belaubre a fait l’autocritique des siens après cette déconvenue : “Quand nous sommes revenus aux vestiaires, nous étions contents de notre jeu défensif, même si les deux essais encaissés venaient de nos fautes. Mais après, on a tout subi. Nous étions moins connectés. Nous avons été indisciplinés, en plus.”

Face à la presse, le jeune trois-quarts s’est inquiété de la répétition de ce genre de scénario. L’ASM Clermont Auvergne semble incapable de tenir un score, hors de ses bases, cette saison. “C'était notre troisième match à l'extérieur, et le troisième où nous n'arrivons pas à être performants pendant 80 minutes. On s'est effondrés. [...] À nous de corriger ça, car ce n'est plus possible d'encaisser environ 40 points à chaque sortie”, expliquait ainsi Mathys Belaubre en conférence de presse.

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Une défense à deux vitesses

Sur ce début de saison, l’ASM Clermont est la meilleure défense de Top 14 avec seulement 11 points encaissés par match en moyenne. Dès que les Jaunards quittent le Michelin, cette solidité s'effrite dans des dimensions inimaginables. En effet, sur leurs trois premières excursions loin des volcans, ils ont encaissé pas moins de 124 points. Avec un ratio de 41,3 points laissés aux équipes à domicile sur leurs déplacements, ils sont onzièmes au classement des défenses du championnat à l’extérieur.

La saison passée, les Auvergnats étaient pourtant la quatrième meilleure défense du championnat sur l’ensemble des 26 journées disputées. À la maison, la dynamique était inverse, puisqu’ils étaient septièmes dans ce classement défensif. Sans être parmi les mauvais élèves, elle encaisse tout de même 23,6 points en moyenne à chaque réception. Pour élever son niveau, l’ASM Clermont doit régler des problèmes défensifs qui rendent ses matchs généralement fournis d’essais, parfois malgré elle.

Pour essayer de rééquilibrer les comptes, les hommes de Christophe Urios recevront l’Union Bordeaux-Bègles le week-end prochain. Hasard du destin, les Girondins ont aussi tendance à perdre le contrôle de leurs matchs à l’extérieur. Face à l’armada offensive de Yannick Bru, Baptiste Jauneau et ses coéquipiers auront sûrement à cœur de réussir le défi défensif qui les attend, pour ne pas prendre l’eau de tous les côtés.

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