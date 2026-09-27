Jusqu’alors, ils étaient deux, mais il ne devrait bientôt en rester qu’un. En fin de contrat en juin prochain, le directeur du rugby Laurent Travers devrait prolonger son aventure du côté de l’Aviron Bayonnais, pour deux ou trois saisons supplémentaires. Annoncée par Canal+, l’information a été confirmée par le président du club basque auprès de L’Équipe, ce dimanche 27 septembre. Ainsi, du côté des encadrements de Top 14, il ne reste plus qu’un seul gros nom à être en fin de contrat à la fin du printemps : l’entraîneur principal clermontois Christophe Urios.

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L’ASM Clermont hésite pour 2027-2028

Pour le moment aucune information précise sur son avenir ne se dessine clairement. Pour le moment, la seule certitude est que Christophe Urios possède une année de contrat en option, qu’il pourrait activer. Autre donnée, le président de l’ASM Clermont Auvergne avait annoncé que le futur de son entraîneur serait décidé avant la fin de l'année 2026. De fait, l’ancien Oyoman ne devrait pas passer la seconde partie de saison dans le flou, mais il faudra attendre jusqu’alors.

Auprès de La Montagne, il y a près d’un mois, le président Jean-Claude Pats tenait les propos suivants : “Il entre dans sa deuxième année de contrat donc à la fin, il peut s'ouvrir différentes perspectives. On a abordé le sujet de manière très transparente, on va se donner le temps qu'il faudra pour prendre une décision.” En réponse, Christophe Urios ne montrait aucune certitude sur son avenir au milieu des volcans, toujours auprès du journal local : “Aujourd’hui, je ne me projette pas. Ce qui m’intéresse, ce sont les prochains matchs. Si ça marche, ça ne veut pas dire que je resterai. En revanche, si ça ne marche pas, là je sais que je partirai. C’est la vie.”

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Urios sur le départ ?

Pour le moment, seules quatre journées de Top 14 sont passées et l’ASM Clermont a connu deux victoires à la maison pour deux revers à l’extérieur. Rien d'exceptionnel, mais rien de dramatique non plus… Au classement, le club auvergnat devrait terminer le week-end à la sixième ou septième place, selon le résultat de Stade Toulousain – Montpellier HR ce soir. En clair, il est impossible pour le moment de tirer un bilan sportif évident.

Toutefois, les premiers bruits au sujet de l’avenir de Christophe Urios ont déjà été entendus ces derniers jours. En début de semaine, le Midi Olympique confiait que l’entraîneur principal de l’équipe professionnelle était “en partance de l’Auvergne”. Cependant, ce possible départ était aussi lié à l’avenir de Laurent Travers, puisque les dirigeants clermontois souhaitaient ramener l’ancien dirigeant du Racing 92 sur leur banc, pour la saison prochaine. Un mouvement qui ne se fera pas. La prolongation du directeur du rugby de Bayonne pourrait donc les inciter à une nouvelle réflexion.

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Un projet qui peine à prendre

Dans le cas de la prolongation de Christophe Urios, certaines actualités peuvent être mentionnées. Ainsi, les départs de Régis Montagne et Léon Darricarrère vers le RC Toulon, dès la saison 2027-2028, ont été vécus comme une grosse désillusion. “Il y a toujours une déception, parce que quand tu mènes un projet et qu'on choisit un autre projet, c'est toujours une grande déception humaine. J'attache une grande importance à la relation humaine. Qui dit relation humaine dit confiance. Quand tu souhaites garder les gars, c'est toujours un déchirement. Parfois, c'est cruel : des garçons quittent le club avant la fin du projet”, indiquait Christophe Urios à L’Équipe, à la mi-septembre.

Par le passé et tout au long de sa carrière d’entraîneur, Christophe Urios a toujours mis en avant un profil de bâtisseur de projet sur le long terme. Le seul échec notable avait été son passage du côté de l’Union Bordeaux-Bègles. Toutefois, il avait été bien plus humain que sportif, puisqu'il avait qualifié le club à deux demi-finales de Top 14 et dans le dernier carré de Champions Cup à deux reprises. Avant cela, il avait connu des expériences très positives du côté d'Oyonnax et de Castres. À Clermont, le départ des deux jeunes joueurs en fin de contrat, parmi les plus prometteurs, est un grand coup d’arrêt. Dans les prochaines semaines, l’ancien talonneur aura-t-il trouvé de quoi rallumer la flamme des Jaunards, alors que le club semble bien loin de ses heures de gloire.

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