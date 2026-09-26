Meilleur gratteur de Pro D2 avant de rejoindre Clermont : pourquoi le profil atypique d’Alivereti Loaloa séduit l’ASM

Clermont verrouille l’une de ses bonnes pioches

L’ASM a officialisé la prolongation d’Alivereti Loaloa jusqu’en juin 2029. Arrivé de Nevers à l’été 2025, le centre fidjien de 25 ans ajoute deux saisons à son contrat. Après une blessure à son arrivée, il s’est installé dans le XV de Christophe Urios. Il a terminé la saison dernière par 17 titularisations consécutives. Ce samedi, il connaîtra même sa quatrième titularisation en quatre journées face à Castres.

Christophe Urios voit dans cette prolongation la suite logique de sa progression. Le manager insiste sur son efficacité dans les collisions et sur son évolution offensive. « Il est encore jeune et possède une belle marge de progrès », souligne-t-il via le site officiel de la formation auvergnate. À Clermont, Loaloa fait désormais partie des joueurs à inscrire dans la durée.

Un centre avec des réflexes de troisième ligne

Son profil explique pourquoi la greffe a pris. Loaloa n’a pas toujours vécu au milieu des trois-quarts : ancien troisième ligne, révélé également à 7, il a été replacé au centre durant ses années à Nevers. Cela se voit encore. La LNR l’avait listé comme le meilleur gratteur de Pro D2 en 2022-2023 puis en 2023-2024. Pour un centre, cette capacité à gratter reste singulière.

Mais Clermont n’a pas recruté uniquement un centre capable de mettre les mains dans les rucks. Loaloa a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues en 2025-2026 et inscrit deux essais. Cette saison, il compte déjà trois rencontres de Top 14 et un essai avant Castres. Sa palette s’élargit, notamment dans sa faculté à jouer après contact ou dans le dos de la défense.

Une concurrence qui monte d’un cran au centre

Cette prolongation offre surtout de la stabilité à un poste où Clermont dispose de profils différents. Loaloa peut amener de la densité, défendre fort sur les extérieurs et transformer un ballon ralenti en munition grâce à son activité au sol. Sécuriser un joueur de 25 ans déjà intégré au système évite aussi de rouvrir ce chantier rapidement.

Et le timing compte. Après Anthime Hemery, lui aussi prolongé récemment, Clermont continue de verrouiller des joueurs appelés à porter le projet. Pour Loaloa, la prochaine étape consiste à confirmer qu’il peut devenir davantage qu’une très bonne pioche de Pro D2 : un centre installé parmi les références clermontoises.

Un pari déjà bien rentabilisé

Il y a un an, Loaloa arrivait encore avec l’étiquette du joueur à tester au niveau supérieur. Dix-sept titularisations consécutives plus tard, Clermont lui offre deux années supplémentaires. Le passage de Nevers au Michelin n’aura pas demandé longtemps avant de ressembler à une affaire particulièrement bien négociée.