La Coupe du Monde 2027 commencera dès le 1ᵉʳ octobre du prochain calendrier civil. En Australie, 24 nations vont se disputer le droit de soulever le trophée Webb-Ellis, après deux dernières éditions dominées par les Springboks. Après la conclusion rocambolesque d’Australie - Afrique du Sud (42-38), à Perth, tous les matchs internationaux à venir prochainement se joueront à moins d’un an du Mondial en Océanie. À l’aide du classement World Rugby, actualisé par nos soins, voici la hiérarchie actuelle des sélections quinzistes !

Après 70 minutes maîtrisées, l’Australie a failli tout perdre : quatre cartons, un arbitre au téléphone et un final fou avant de battre les Springboks

Huit nations au-dessus du lot

Tout d’abord, une réalité se dégage, au niveau du classement mondial. Des groupes de nations, relativement proches les unes des autres, se discernent. Ainsi, au sommet de la pyramide, l’Afrique du Sud (93,09 points) et la Nouvelle-Zélande (91,15) sont les deux sélections avec le plus d’unités au compteur. Comme cela a pu être vu lors de la Rugby's Greatest Rivalry, remportée 3 à 1 par les Springboks, les deux nations les plus titrées de la Coupe du Monde respectent leur statut de géants du rugby international. Derrière elles, un regroupement de six nations s’opère.

Si l’Irlande (88,08) complète le podium, le XV de France (87,43) n’est pas très loin. Par ailleurs, la place des Bleus sur ce classement peut se révéler trompeuse. En effet, la sélection tricolore est la seule à envoyer des contingents aussi remaniés lors des tournées estivales, amenant fréquemment à la perte d’unités malencontreuses. Derrière, l'Angleterre (85,68) se maintient aussi à un bon niveau. Grâce à sa victoire dominicale face aux leaders mondiaux, l’Australie (85,55) a dépassé l’Écosse (84,78) et se rapproche même fortement du top 5, avec une année 2026 plus convaincante pour le moment. Enfin, l’Argentine (82,24) ferme la marche des meilleures nations mondiales, avec un léger retard comptable.

Moins de rucks, davantage de jeu au pied : la recette des Springboks contre les All Blacks ressemble aussi à une force du XV de France

Des places à prendre pour les huitièmes

Derrière ces cadors, des outsiders se démarquent. Possiblement capables de rivaliser avec les sélections nommées précédemment, pour un éventuel exploit, elles sont au nombre de cinq. Elles visent sans doute une sortie de leurs poules respectives, pour la toute première fois pour certaines d’entre elles. Intégrés à la cour des grands avec le Championnat des Nations, le Japon (77,28) et les Fidji (76,81) devancent le pays de Galles (76,38) et l’Italie (76,30) qui se tiennent sur quelques centièmes. Enfin, la Géorgie (73,94) fait toujours figure d’éternel trouble-fête, mais accuse tout de même un écart notable.

Parmi les onze autres sélections qualifiées, quelques-unes d’entre elles viseront une qualification historique pour les huitièmes de finale d’une Coupe du Monde. Inédite dans l’histoire de la compétition, cette nouvelle étape permettra à certaines sélections en développement de vivre un match à élimination directe. Parmi elles, le Portugal (69,39), les États-Unis (67,58), le Chili (66,94), l’Uruguay (65,75), les Tonga (65,14) et les Samoa (64,73) font partie des favoris pour espérer connaître une telle affiche.

Derrière, la Roumanie (62,45), le Canada (62,29), Hong Kong Chine (60,74) et le Zimbabwe (57,68) tenteront crânement leur chance. Par ailleurs, la Belgique (61,03) figure devant les deux dernières nations nommées au classement mondial. C’est la seule équipe nationale, présente parmi les 24 meilleures sélections mondiales, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2027. Habituée du Mondial, mais non qualifiée, la Namibie est à la vingt-sixième position, avec 56,96 unités au compteur.

Classement World Rugby au 28/09/2027 : Afrique du Sud — 93,09 Nouvelle-Zélande — 91,15 Irlande — 88,08 France — 87,43 Angleterre — 85,68 Australie — 85,55 Écosse — 84,78 Argentine — 82,24 Japon — 77,28 Fidji — 76,81 Pays de Galles — 76,38 Italie — 76,30 Géorgie — 73,94 Portugal — 69,39 États-Unis — 67,58 Chili — 66,94 Espagne — 66,83 Uruguay — 65,75 Tonga — 65,14 Samoa — 64,73 Roumanie — 62,45 Canada — 62,29 Belgique — 61,03 Hong Kong Chine — 60,74 Zimbabwe — 57,68

Après 6 passages à l’infirmerie en 2025/2026, Tevita Tatafu enchaîne (enfin) les matchs et relance sa carrière à Bayonne et vers le XV de France

Des groupes (déjà) inégaux ?

De plus, ce classement mondial permet de vérifier si les six différents groupes sont toujours équilibrés, les uns par rapport aux autres. En 2023, le tirage au sort précoce des poules du Mondial en France avait été très critiqué. Ce dernier avait engendré des groupes aux niveaux sportifs très inégaux. Ici, pour essayer de s’en apercevoir en substance, il est possible d'additionner les points de chaque sélection présente dans les groupes. En faisant cette petite opération, on note que le groupe F serait le plus faible, à l’heure actuelle, quand le plus fort serait le groupe D.

Classement de puissance des groupes : Groupe D (Irlande, Écosse, Uruguay et Portugal) : 308 points cumulés,

Groupe B (Afrique du Sud, Italie, Géorgie et Roumanie) : 305,78 points cumulés,

Groupe A (Nouvelle-Zélande, Australie, Chili et Hong Kong Chine) : 304,38 points cumulés,

Groupe E (France, Japon, États-Unis et Samoa) : 297,02 points cumulés,

Groupe C (Argentine, Fidji, Espagne et Canada) : 288,17 points cumulés,

Groupe F (Angleterre, pays de Galles, Tonga et Zimbabwe) : 284,88 points cumulés.

Jalibert et Meafou forfaits, Galthié hausse le ton : le sélectionneur ''en colère'' veut mieux ''protéger les joueurs'' du XV de France