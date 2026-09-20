Sera-t-il revenu à son niveau observé à l’année 2024 avant la Coupe du Monde, dans un peu plus d’un an ? Pour les supporters de l’Aviron Bayonnais, la question vise un aspect à court terme : Tevita Tatafu va-t-il réussir à enchaîner les matchs sans passer de nouveau par l'infirmerie ? Ce samedi 19 septembre au stade Jean-Dauger, le pilier droit a joué un match de rugby professionnel pour un troisième week-end consécutif. Si cette petite série de matchs peut sembler bien légère, le joueur n’avait plus connu un tel enchaînement depuis le mois d’avril 2025, il y a presque un an et demi.

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Tatafu et la traversée du désert

Aligné comme titulaire, il n’a pas livré un match parfait, mais a participé à la victoire bonifiée des siens devant le public de Jean-Dauger. Il s’est mis à la faute en début de match (9ᵉ), mais cette dernière n’a pas eu d’impact, Barnabé Massa manquant le lancer après la pénaltouche. Cependant, même s’il y a eu un peu de déchets, le joueur a montré de belles qualités. Par exemple, il a réalisé pas moins de 11 plaquages, pour un 100 % de réussite dans cet exercice.

Sur ses précédentes apparitions, il s’est notamment fait remarquer contre le RC Toulon, lors de la première journée du Top 14. À la 56ᵉ minute de jeu, il a apporté du dynamisme et s’est offert un essai dès son entrée sur le pré. Remuant, le joueur commence à retrouver du rythme, après une longue période où sa cheville gauche a eu bien du mal à guérir. À quelques semaines de la phase automnale du Championnat des Nations, le joueur pourrait retrouver Marcoussis s’il parvient à s’affirmer et à enchaîner.

Du côté de Bayonne, beaucoup se demandaient à quel moment le calvaire du colosse allait prendre fin. Sa saison 2025/2026 a été marquée par six passages à l’infirmerie. Indisponible sur toute la première partie du dernier exercice en date, il n’a ensuite jamais réussi à jouer plus de deux matchs sans se blesser de nouveau. Ainsi, Tevita Tatafu n’avait pu disputer que six petites rencontres sur les dix mois de compétition, avant de partir avec les Bleus de l’autre côté du globe.

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Un nouvel entraîneur à l’Aviron Bayonnais

De retour à la présaison, le pilier droit a eu l'occasion de rencontrer un nouvel entraîneur chargé des avants. L’Italien Andrea Moretti a débarqué au Pays Basque, après son excellent travail observé avec la sélection transalpine. Dans un entretien accordé à Ici Pays Basque, le technicien s’est exprimé sur le cas si particulier de l’international français aux trois sélections. “Tevita a un potentiel incroyable, mais pour être plus efficace, il faut qu'il travaille”, indiquait ainsi le nouvel homme fort du pack bayonnais.

Dans sa déclaration, l’Italien a aussi confié qu’il n’effectuait pas de travail particulier avec Tevita Tatafu, malgré son forfait longue durée et son manque de rythme. Il détaille sa méthode de travail ainsi : “Le travail que je fais avec Tevita, c'est le même qu'avec toute la première ligne. On travaille énormément sur la technique et sur le plan physique. Ensuite, avec lui, comme avec les autres piliers, on passe du temps en vidéo pour améliorer la posture, les liaisons et le placement d'impact avant l'entrée en mêlée. Le jeu des avants ne se résume pas à la mêlée ou à la touche. En Top 14, c'est un engagement de 80 minutes : le travail avec le ballon, la mobilité, les tâches dans les rucks, les plaquages et se relever le plus vite possible.”

Pour ce qui est de Bayonne, le joueur peut s’imposer et trouver facilement du temps de jeu, si son corps le laisse tranquille. Du côté du XV de France, la porte ne s’est jamais vraiment fermée. À plusieurs reprises, le sélectionneur a affirmé son soutien à Tevita Tatafu. Aligné sur le banc des remplaçants contre l’Australie, le 11 juillet, il a joué 35 minutes en Océanie avec les Bleus. Quelques jours avant, Fabien Galthié avait eu quelques mots à son égard. “Pour Tevita Tatafu, on essaye de le relancer en permanence. On a envie de le voir avec nous, mais il a malheureusement été souvent blessé depuis deux saisons”, confiait-il en guise d’encouragements, en conférence de presse.

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