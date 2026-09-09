À un an du Mondial 2027, Tevita Tatafu retrouve enfin du temps de jeu et une vraie occasion de convaincre Fabien Galthié

Tevita Tatafu n'a disputé que six petits matchs la saison dernière, freiné par une succession de blessures. À un an du Mondial 2027, le pilier droit de l'Aviron bayonnais dispose d'une saison entière pour convaincre Fabien Galthié. Samedi, contre Toulon, son retour a livré un premier indice.

Un strapontin à prendre depuis le départ d'Atonio

La Coupe du monde s'ouvrira le 1er octobre 2027 en Australie, pour sa onzième édition. De son côté, le XV de France cherche toujours son pilier droit indiscutable depuis la retraite d'Uini Atonio. Dorian Aldegheri a porté le numéro trois pendant le Tournoi des 6 Nations. Demba Bamba et Régis Montagne ont eux aussi grappillé du temps de jeu lors du Championnat des Nations. Quant à Tevita Tatafu, il a retrouvé cet été un maillot bleu qu'il n'avait plus porté depuis novembre 2024.

Une saison passée à l'infirmerie plus qu'à l'entraînement

Il y a deux ans, le Bayonnais disputait la tournée d'automne contre le Japon puis la Nouvelle-Zélande. Il sortait alors d'une saison pleine et beaucoup le voyaient prendre la succession d'Atonio à terme. Depuis cette première cape, en novembre 2024, Tatafu a passé plus de temps au soin qu'à l'entraînement. La saison dernière, il n'a disputé que six matchs avec l'Aviron, pour seulement 230 minutes de jeu cumulées.

« Ça a été dur pour lui, mais c'est quelqu'un qui ne montre rien », raconte le talonneur Lucas Martin pour Sud Ouest. « Sous ses airs de gentil, il sait se remettre en question. Nous, on le voit au Campus quand il travaille et qu'il ne dit rien alors qu'il est dans le dur. »

Convoqué cet été, sans le moindre match de préparation

Cet été, Tatafu a tout de même été appelé avec les Bleus pour le Championnat des Nations. Cette convocation a retardé sa reprise avec Bayonne, entamée seulement début août. Il n'a ensuite disputé aucune rencontre de préparation avec son club. Samedi, face à Toulon, le pilier droit jouait donc son tout premier match de la saison.

Un essai et des efforts salués par le staff

Entré en jeu en sortie de banc, Tatafu a touché trois ballons sur la dernière demi-heure. Il a aussi cassé deux plaquages et inscrit un essai, au soutien d'Esteban Capilla. Bayonne a cependant concédé un coup franc en mêlée, sur un possible manque de maîtrise selon Jean Monribot via Rugbyrama. « Ça fait plaisir de voir Tevita sur le terrain, a réagi l'entraîneur de la touche Jean Monribot après la rencontre. (...) Dans le jeu, on sait très bien que c'est un joueur important, notamment en tant que porteur de balle. Actuellement, il fait vraiment des efforts, il s'entraîne bien. »

Bayonne d'abord, les Bleus ensuite

Jean Monribot tempère toutefois les ambitions internationales de son pilier. « Tevita a des ambitions en équipe de France, mais il faut d'abord qu'il se concentre sur son club. Les choses viendront naturellement », estime-t-il. Il lui reste maintenant à enchaîner les matchs, loin de l'infirmerie, pour transformer l'essai.