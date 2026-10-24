PRO D2. « Le verre entièrement plein » : Provence Rugby frappe fort, Saint-André savoure un record historique

Huit victoires en huit journées. Provence Rugby poursuit son début de saison exceptionnel en Pro D2. Vendredi soir, les hommes de Philippe Saint-André ont corrigé Béziers (54-3) à Maurice-David, avec huit essais et le bonus offensif à la clé. Une soirée historique pour le club provençal, qui n'avait pourtant que neuf points d'avance à la pause (12-3). Car avant de prendre l'eau, les Biterrois ont opposé une belle résistance.

Un carton rouge qui a précipité la chute de Béziers

« Il ne fallait pas paniquer, pas s'énerver. » Voilà le message adressé par Saint-André à ses joueurs à la mi-temps, comme il l'explique à Rugbyrama. Le technicien réclamait davantage de patience près de l'en-but adverse. Son équipe a visiblement retenu la leçon, avec six essais inscrits après le retour des vestiaires.

Le tournant intervient à la 54e minute, lorsque Jérôme Dufour écope d'un deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion définitive. Provence mène alors 19-3, après un essai de Vincent Giudicelli sur ballon porté. Et face à quatorze Biterrois, les locaux accélèrent franchement. Romain Latterrade et Baptiste Lenoir s'offrent notamment un doublé chacun.

Huit victoires consécutives, une première dans l'histoire du club

Mais au-delà du résultat, Saint-André retient également la contribution de sa jeunesse. Cellio Zwiler, Baptiste Lenoir, Tom Noble ou encore Sireli Masiwini ont participé à cette démonstration. De quoi satisfaire un manager qui peut désormais s'appuyer sur plusieurs profils pour entretenir la dynamique collective.

Et cette série mérite qu'on s'y attarde. Selon le compte rendu officiel de Provence Rugby, il faut remonter à la Section Paloise de 2014-2015 pour retrouver un départ aussi réussi en Pro D2. Saint-André, généralement prompt à relever les imperfections, s'est même laissé aller à une confidence : « J'ai souvent l'habitude de ne voir que le verre à moitié plein mais ce soir, je le vois entièrement plein. »

Provence retrouve Oyonnax, mais Dax attend déjà

Avec ce succès bonifié, Provence rejoint Oyonnax en tête du championnat avec 34 points. La défaite de Brive à Narbonne profite également aux Aixois. Pourtant, PSA refuse de s'enflammer. Il rappelle notamment les difficultés rencontrées à Nice une semaine auparavant. Et insiste sur un constat bien connu des habitués de la Pro D2 : aucun déplacement n'est une partie de plaisir.

Jeudi 29 octobre, direction Dax avec l'objectif d'enchaîner une neuvième victoire. Caleb Muntz pourrait réintégrer le groupe pour ce rendez-vous dans les Landes. Le manager sait que la tâche sera compliquée. Mais avec huit succès au compteur et une confiance grandissante, Provence Rugby a de bonnes raisons de voir la vie en rose.