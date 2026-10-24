TOP 14. 20 ans sans gagner à Toulon : Pau veut prouver à Mayol qu'il a changé de dimension

Vingt ans que la Section paloise attend de refaire tomber Mayol. La dernière victoire béarnaise à Toulon remonte au 8 avril 2006, lorsque Pau s'était imposé 20 à 16. Une autre époque pour les deux clubs. Ce samedi 24 octobre, les hommes de Sébastien Piqueronies retrouvent le Var avec une ambition bien différente. Deuxièmes du Top 14 après six journées, ils veulent confirmer leur nouveau statut en s'offrant un succès sur un terrain qui leur résiste depuis deux décennies.

Deux victoires à l'extérieur, mais Mayol reste à conquérir

La Section a déjà prouvé qu'elle savait voyager cette saison. Victorieuse à Montpellier (27-19), puis à Vannes (43-40), elle compte deux succès en trois déplacements. Une dynamique encourageante, même si le revers à Lyon (51-25) rappelle que les Béarnais restent perfectibles loin du Hameau. Mayol représente un défi supplémentaire, face à un RCT désireux de remonter au classement.

Comme le souligne Midi Olympique, les victoires sur les terrains historiquement hostiles participent au changement de statut d'un club. L'Union Bordeaux-Bègles en a notamment fait l'expérience sous Yannick Bru, en s'imposant à Toulon et Toulouse. Pour Pau, Ernest-Wallon, Jean-Bouin, Michelin et Mayol restent autant de places fortes à conquérir.

Piqueronies a préparé son coup

Après la victoire contre Leicester (41-17) en Champions Cup, Sébastien Piqueronies avait déjà Toulon en tête. « Un déplacement à Toulon, il est forcément challengeant », confiait-il à Midi Olympique. Le technicien avait anticipé ce rendez-vous en faisant souffler plusieurs cadres lors de la parenthèse européenne.

📋 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨 Nos 23 Conquérants pour le déplacement à Toulon samedi à 21h00 ! #RCTSP #TOP14 #HonhaSection https://t.co/G6gcV4vZzV — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) October 23, 2026

Hugo Auradou et Émilien Gailleton, notamment, avaient bénéficié de repos. Ils retrouvent tous deux le XV de départ à Mayol. Théo Attissogbe, Fabien Brau-Boirie et Beka Gorgadze, capitaine, seront également présents. Une composition ambitieuse qui témoigne de la volonté paloise de poursuivre sa progression.

Un résultat qui compterait bien au-delà du classement

Avec 22 points après six journées, Pau talonne Toulouse et assume désormais ses ambitions de phase finale. Gagner à Toulon constituerait un sacré message envoyé aux concurrents directs, avant de recevoir justement les Toulousains le 1er novembre.

Mais le plus important reste peut-être ailleurs : apprendre à gagner là où les générations précédentes ont échoué. Vingt ans après le dernier succès béarnais à Mayol, les partenaires de Gorgadze ont l'occasion de mettre fin à une série qui commence sérieusement à dater.