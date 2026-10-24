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VIDEO. Les Fidji gagnent à 14 contre le Japon et attendent leurs renforts d'Europe : le XV de France est prévenu

À deux semaines du choc face au XV de France, les Fidji ont battu le Japon (34-28) avec une équipe privée de ses internationaux évoluant en Europe.

La Rédaction 24/10/2026 à 18h23
Quatre essais inscrits, quatre encaissés : les Fidji ont montré deux visages face au Japon. Un succès riche d'enseignements avant de retrouver le XV de France. Crédit : Screenshot JAPAN RUGBY TV
Quatre essais inscrits, quatre encaissés : les Fidji ont montré deux visages face au Japon. Un succès riche d'enseignements avant de retrouver le XV de France. Crédit : Screenshot JAPAN RUGBY TV

À deux semaines d'affronter le XV de France, les Fidji ont envoyé un premier signal aux Bleus. Samedi 24 octobre, ils ont dominé le Japon (34-28) à Tokyo, cinq semaines après avoir perdu la finale de la Pacific Nations Cup face aux mêmes adversaires (20-15). Pour sa première sur le banc fidjien, Jake White a décroché une victoire malgré vingt minutes d'infériorité numérique.

Quatre essais et une revanche sans les joueurs d'Europe

Champion du monde en 2007 avec l'Afrique du Sud, le technicien avait composé sans les internationaux évoluant en Europe et lancé quatre nouveaux joueurs. Cela n'a pas empêché les Fidjiens de planter quatre essais, signés Salawa, Ikanivere, Samusamuvodre et Tamani. Le dernier, né d'une récupération près de leur propre en-but, illustre leur capacité à punir les erreurs adverses.

À la 34e minute, Motikiai Murray a écopé d'un jaune transformé en rouge pour un plaquage dangereux. Les Fidji ont évolué vingt minutes à quatorze avant de pouvoir effectuer un remplacement. Revenus à 28-28, les Japonais ont finalement cédé sur deux pénalités de Ben Volavola.

Puissants dans les rucks, mais fragiles sur les mauls

Le danger fidjien se mesure également sans ballon. D'après la Fédération fidjienne, les visiteurs ont provoqué dix turnovers contre quatre pour le Japon. Eddie Jones a notamment reconnu la supériorité adverse dans les airs et dans les zones de ruck. De quoi alimenter des contre-attaques particulièrement dangereuses.

Mais les partenaires d'Ikanivere ont aussi encaissé quatre essais, dont deux sur des mauls japonais après touche. Leur propre alignement a souffert, avec six lancers perdus. Voilà deux secteurs que le staff tricolore pourrait chercher à exploiter.

Les Bleus retrouveront une équipe encore renforcée

Le samedi 7 novembre, au Groupama Stadium de Lyon, les Fidji ouvriront leur campagne automnale du Championnat des Nations face à la France. Et cette fois, Jake White pourra récupérer ses internationaux évoluant en Europe, absents de cette première sortie.

L'ancien sélectionneur des Springboks cherche à apporter davantage de structure au jeu fidjien. Cette victoire révèle déjà les deux visages de son équipe : une capacité à faire très mal sur les ballons de récupération, mais une conquête encore perfectible. Les Bleus sont prévenus.

Chandelle 72
Chandelle 72

L'équipe d'Eddie Jones a perdu ?
Je sens que je reprendre du dessert ce soir.


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