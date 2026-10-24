29,9 points de moyenne pour battre les Springboks : le défi offensif qui attend le XV de France face aux champions du monde

Comment venir à bout des doubles champions du monde sud-africains ? C'est la question que de nombreux sélectionneurs se posent, à commencer par Fabien Galthié. À trois semaines des retrouvailles entre le XV de France et les Springboks, Planet Rugby s'est penché sur les huit défaites concédées par les hommes de Rassie Erasmus depuis 2023.

Dans son analyse, le média anglais dégage plusieurs tendances tactiques susceptibles d'intéresser le staff tricolore. Car les Bleus, battus 32-17 au Stade de France en novembre 2025, cherchent toujours la bonne formule pour faire tomber les champions du monde.

Face aux Springboks, il faut savoir marquer

Premier enseignement : les adversaires ayant battu l'Afrique du Sud ont inscrit 29,9 points de moyenne. Six des huit victoires ont été obtenues en marquant au moins 25 points. L'Australie en avait même passé 38 aux Boks à Ellis Park en août 2025, avec six essais, malgré seulement 48 % de possession et 39 % d'occupation territoriale. Les Wallabies avaient surtout conservé près de 99 % de leurs ballons dans les rucks et mauls disputés.

L'Irlande a cependant démontré qu'une autre approche était possible. En 2023, elle avait dominé les Sud-Africains (13-8) en phase de poules du Mondial, malgré 31 plaquages dominants adverses. Un an plus tard, à Durban, les hommes d'Andy Farrell l'emportaient 25-24 grâce notamment à deux drops de Ciarán Frawley. Une défense solide et une précision clinique peuvent donc compenser une domination physique adverse.

Faire réfléchir la défense plutôt que subir ses impacts

L'analyse britannique insiste sur un aspect particulièrement intéressant : obliger les défenseurs sud-africains à modifier constamment leurs repères. Face à leur montée agressive, écarter systématiquement le ballon expose aux interceptions et aux plaquages derrière la ligne d'avantage. Les passes courtes entre avants, les courses rentrantes, les leurres et les coups de pied dans le dos du premier rideau offrent davantage de possibilités.

Autre piste, exploiter immédiatement les changements de possession. Lors de leur victoire 33-16 à l'Ellis Park en août dernier, les All Blacks avaient récupéré 14 ballons contre seulement cinq pour les Springboks. Ils avaient également réussi à inverser le rapport de force en mêlée grâce aux entrées de Fletcher Newell et Asafo Aumua. Un rappel important : contre la puissance du pack sud-africain, la qualité du banc compte autant que celle des titulaires.

Le XV de France devra surtout éviter les erreurs de 2025

Les Tricolores en ont fait l'amère expérience. En novembre dernier, malgré l'expulsion de Lood de Jager avant la pause, ils avaient encaissé trois essais dans le dernier quart d'heure. La capacité des Springboks à accélérer lorsque les organismes fatiguent reste une arme redoutable. Et les absences de Julien Marchand, Demba Bamba, Thibaud Flament ou Emmanuel Meafou dans le groupe annoncé le 21 octobre compliquent déjà les choix du staff français.

Reste qu'aucune recette ne garantit la victoire. En août 2026, les All Blacks avaient dominé les statistiques offensives au Cap, inscrivant quatre essais contre trois, avant de s'incliner 33-26. L'efficacité dans les zones de marque et la discipline peuvent peser davantage que la possession. Le 13 novembre prochain, au Stade de France, les Bleus devront donc conjuguer ambition offensive, conquête solide et maîtrise des temps faibles. Face aux Springboks, la moindre occasion gâchée peut coûter cher.