Bayonne, Montpellier et La Rochelle sondent Léo Berdeu ? L'ouvreur au centre des discussions, le LOU déjà sous pression

Bayonne, Montpellier et La Rochelle ont sondé Berdeu

À peine la saison lancée, les clubs travaillent déjà sur 2027. Selon les informations du Progrès, l'Aviron Bayonnais, Montpellier et le Stade Rochelais auraient sondé Léo Berdeu. L'ouvreur de 28 ans arrive dans la dernière année de son contrat avec le LOU, où il est officiellement engagé jusqu'en 2027.

Lyon avait déjà dû batailler pour conserver son numéro 10 en 2023 avant de lui faire signer trois années supplémentaires. Berdeu avait alors choisi de poursuivre dans un club rejoint dès 2016, avec une parenthèse de deux saisons à Agen entre 2018 et 2020.

Pourquoi son profil attire autant

Berdeu (1,95 m pour 97 kg) possède une vraie expérience du Top 14 et assume les responsabilités face aux perches. La saison dernière, malgré seulement 17 matchs disputés, il avait inscrit 106 points avec Lyon.

Et son exercice 2026/2027 a parfaitement commencé. Lors de la victoire 40-36 contre Clermont, il a réussi quatre transformations et trois pénalités, soit 17 points au compteur. Le genre de samedi après-midi qui rappelle rapidement aux recruteurs pourquoi votre téléphone figure dans leurs contacts.

Son profil offre surtout une combinaison recherchée : un ouvreur français installé dans le championnat, capable de buter et encore dans ses meilleures années. Bayonne, Montpellier et La Rochelle ne seraient donc pas venus aux renseignements par hasard.

Le LOU face à un dossier majeur

Pour Lyon, l'enjeu dépasse la simple conservation d'un joueur. Berdeu connaît le club depuis dix ans et occupe un poste autour duquel une ligne de trois-quarts se construit. Le perdre obligerait mécaniquement le LOU à chercher une solution de premier plan à l'ouverture.

Mais les premiers mouvements autour du Lyonnais montrent surtout que le mercato 2027 a déjà commencé. Et lorsque trois clubs de Top 14 frappent aussi tôt à la même porte, le LOU sait désormais que le dossier Berdeu ne restera probablement pas tranquille très longtemps.