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Kwagga Smith a fait son choix : la France ne verra jamais le gratteur fou des Springboks

À 33 ans, le flanker de poche était courtisé depuis un moment en France.

La Rédaction 26/10/2026 à 16h50
Kwagga Smith va tranquillement rentrer au pays, se prendre une ferme et distribuer quelques carreaux le week-end. Screenshot : Sky Sports
Kwagga Smith va tranquillement rentrer au pays, se prendre une ferme et distribuer quelques carreaux le week-end. Screenshot : Sky Sports

Kwagga Smith a fait son choix. Le troisième-ligne des Springboks s’est engagé pour trois saisons avec les Bulls de Pretoria, mettant fin à huit années passées au Japon.

Une destination qui ferme, sauf surprise, la porte à une arrivée en France. À 33 ans, le flanker de poche était courtisé depuis un moment en France. A sa place et dans le même registre, le Castres Olympique avait par exemple recruté l’Ecossais Hamish Watson en joker de Papali’i en début de saison.

Infatigable, agressif et redoutable dans les zones de combat, ce ratier s’est imposé comme l’un des meilleurs gratteurs du rugby mondial. Notamment lors du Mondial 2023, où ses entrées furent souvent décisives.

L'entraîneur qui l'a lancé en pro

Cette ancienne figure du 7 devrait donc finir sa carrière en Afrique du Sud.

Aux Bulls, il retrouvera Johan Ackermann, son ancien entraîneur aux Lions. Celui qui l’a lancé chez les pros à XV.

COUPE DU MONDE. Kwagga Smith, ce petit zèbre des plaines qui rugissait comme un lion

Le technicien pourra compter sur son expérience et son tempérament de compétiteur, même si Smith doit d’abord se remettre d’une grave blessure au genou.

Un joueur sur lequel on avait consacré l’un de nos plus beaux portraits, en 2023. Qu’on vous a donc repartager ci-dessus, pour les amoureux d’anecdotes et de voyages…

Chandelle 72
Chandelle 72

On va s'en remettre.
Loin des yeux loin du coeur...


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Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)
Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)

En même temps, en France tu n'as pas le droit de te mettre à quatre pattes pour gratter le ballon...


🤣 3
Chandelle 72
Chandelle 72

Oui mais on aurait pû le reconvertir en rugbyman truffier, c'est dommage !


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