17 plaquages et 25 mètres parcourus : le RCT a-t-il trouvé la solution avec Zach Mercer ?

La composition affichée par Franck Azéma avait de quoi interloquer : Zach Mercer, numéro 8 de formation, était repositionné en numéro 6, tandis que son compatriote Lewis Ludlam, flanker de son état, débutait en numéro 8.

Si l’on s’attendait à quelques permutations en cours de partie selon les phases de jeu, il n’en fut rien : Mercer s’en est tenu aux missions de son poste de 3ème ligne aile. Et avec brio !

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Sans survoler les parties comme il le faisait lors de sa première saison de Top 14 avec Montpellier - qui l’avait vu élu meilleur joueur du championnat - l’Anglais de 29 ans sort d’une nouvelle prestation aboutie, après celle en Challenge Cup contre Edimbourg. Chose que l’ancien de Bath n’avait jamais su faire depuis son arrivée dans le Var.

Un repositionnement judicieux pour Toulon

17 plaquages réussis et 25 mètres parcourus ballon en main. Face à Pau, les chiffres parlent pour celui qui s’est également illustré par quelques belles interventions, 1 judicieux offload et une grosse activité dans le combat, malgré trois plaquages manqués. Loin de se cantonner à un rôle défensif, Mercer a aussi contribué à faire vivre le ballon, en apportant sa technique et sa mobilité.

Ce repositionnement semble surtout mieux correspondre aux besoins toulonnais. Là où le numéro 8 doit souvent apporter de la puissance dans l’axe, l’Anglais peut davantage exploiter ses qualités de déplacement, de lecture et de soutien en troisième ligne aile. Sans être forcement plus dense, Ludlam, lui, apporte le combat et la percussion attendus.

Confirmation attendue à Perpignan

Reste à savoir si cette association peut s’inscrire dans la durée. Car si deux matches ne suffisent pas à effacer les doutes, les signaux sont encourageants, d’autant que le RCT enchaîne les victoires et retrouve des couleurs collectivement.

Mais attention à l’emballement : Mercer, comme Toulon, n’est pas encore arrivé. Ce week-end, le déplacement à Perpignan constituera un véritable test. Sur la pelouse de l’USAP, où les Rouge et Noir ont rarement connu des jours heureux, l’Anglais devra confirmer. Avant de peut-être s’installer à ce poste auquel il n’avait plus utilisé depuis ses premières saisons professionnelles . Il y a quelque 200 matchs de cela…