AMATEUR. Le SMUC crée l'exploit, Rieumes inarrêtable, Corbières XV chute encore !

Ce week-end, beaucoup de clubs étaient au repos. Et pour cause, ni la Nationale 1 et 2, ni les Fédérales 1 et 3 ne jouaient. Alors, la Fédérale doit assumer à elle seule l'actualité du rugby amateur que l'on puisse couvrir, quand bien même les Régionales étaient elles aussi sur le pont.

L'exploit du week-end en Fédérale 2 ? Probablement celui du SMUC. Toujours perdant sans jamais démériter depuis le début de saison, le club marseillais a enfin débloqué son compteur, et pas n'importe où. En déplacement sur la pelouse d'Avignon/Le Pontet - une formation habituée aux phases finales et très solide à domicile - ils ont créé la sensation en s'imposant 31 à 37.

Dangereux sur leurs attaques en première main, les Marseillais ont fait preuve d'audace pour bousculer leurs adversaires et arracher la victoire grâce à un essai inscrit à la dernière minute. Un succès fondateur pour le promu, qui pouvait notamment s'appuyer sur l'expérience de son numéro 8 Thibault de Freitas, titulaire avec le Portugal à la Coupe du monde 2023...

Corbières XV tombe à nouveau

Dans la poule 5, Rieumes poursuit son sans-faute ! Vainqueurs à Navarrenx (18-27), les Haut-Garonnais enchaînent une sixième victoire consécutive et affichent 30 points sur 30 possibles. Impresionnant.

À l'inverse, Corbières XV connaît un début de saison plus compliqué qu'imaginé. Les Audois se sont encore inclinés d'un petit point à Caussade (15-14), face à une équipe qui ne comptait jusque-là qu'un succès. Mais qui reste un favori pour le Top 6.

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Ailleurs, Grasse reste invaincu en dominant Cavaillon, tandis que Gennevilliers impressionne avec un large succès sur le terrain du SCUF (12-48).

Dans la poule 8, Le Rheu s'est également amusé en écrasant Plaisir (47-6). Enfin, Castillon a décroché sa première victoire face à Casteljaloux (23-6), alors que Rodez et Millau continuent de dominer leur poule, malgré des victoires moins larges qu'à l'accoutumée.