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AMATEUR. "Les soirées d'samedi soir" : le rugby du dimanche à 15h a-t-il du souci à se faire ?

De plus en plus de clubs font le choix de programmer les rencontres le samedi soir, tant que le temps est encore doux. Histoire de casser la routine, mais aussi question pratique pour les clubs, visiteurs notamment.

Theo Fondacci 22/10/2026 à 18h15
Les clubs profitent des réceptions du samedi soir, plus favorables à la récupération le lendemain... Screenshot : Canal Plus
Les clubs profitent des réceptions du samedi soir, plus favorables à la récupération le lendemain... Screenshot : Canal Plus

En France, l'immensité du rugby consommable tourne autour de 2 choses qui parlent à tout un chacun : le rugby pro le samedi soir sur Canal Plus, le rugby de clocher le dimanche à 15 heures.

Passons évidemment les exceptions pour se rendre compte très vite que cette saison plus encore, le calendrier révèle toujours plus de rencontres amateurs le samedi en fin de journée. 

Ici et là, aux 4 coins de la France, on verra donc Castelsarrasin tenter occasionnellement l'affiche de gala le samedi soir à Gaston-Vivas, Draguignan le faire en Fédérale 3 pour laisser le dimanche aux familles de joueur ou Lourdes le faire régulièrement en Fédérale 1.

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Et si la Nationale 1 avait déjà pris le créneau juste après le multiplex depuis quelques années, la Nationale 2 est également en train de s'installer progressivement le samedi en fin de journée." Sur une rencontre du dimanche, nous aurions certainement moins de monde", avancent certains clubs.

Argument retoqué par certains derbies traditionnels du dimanche pleins jusqu'à la gueule, mais aussi confirmé par plusieurs soirées de gala comme en organise au moins une par saison le Marseille Rugby Méditerrannée, à portée de drop du Stade Vélodrome. 

Adaptation aux réceptions de l'OM, certes, mais aussi aubaine pour pouvoir prolonger les victoires jusqu'au bout de la nuit...

Faciliter les retours interminables

C'est d'ailleurs par cet argument que l'on retrouve plus de la moitié des affiches de Nationale 2 le samedi à 18 ou 19h, cette saison. Créneau souvent beaucoup mieux adapté pour les formations devant encore se coltiner 5 à 6 h de bus avant de recommencer la semaine le lendemain matin. Surtout lorsque vous rentrez les valises pleines....

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