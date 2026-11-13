Devant un public venu pour assister à un moment d’histoire du rugby tricolore, les Bleus ont défié les Springboks sur le pré du Stade de France, ce vendredi 13 novembre. Quatre ans après la dernière victoire des hommes de Fabien Galthié sur ceux de Rassie Erasmus, le rendez-vous était particulièrement attendu entre les deux meilleures formations de chaque hémisphère. Pour cette cinquième journée du Championnat des Nations 2026, le XV de France a décroché une victoire héroïque face aux champions du monde (21-19), à moins d’un an du Mondial en Australie.

Avant le lancement de la rencontre, plusieurs données ont bousculé les feuilles de match. Dans un premier temps, la première ligne sud-africaine était finalement composée de Jan-Hendrik Wessels, Gerhard Steenekamp et Thomas du Toit pour les titulaires, avec Malcolm Marx, Ox Nche et Wilco Louw sur le banc. Julien Marchand était victime d’un problème musculaire à l’échauffement et déclarait forfait, propulsant Mauvaka titulaire et Lamothe remplaçant.

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Dupont et Lucu font le show

Dès que le coup d’envoi a retenti, le début de match voyait l’étonnante association entre Antoine Dupont et Maxime Lucu prendre forme. Le Toulousain, aligné avec le 10 dans le dos, prenait à sa charge les transmissions depuis les rucks, alternant avec le Girondin. Il s’y attelait notamment après les phases de conquête et sur certaines zones du terrain, près de l’en-but adverse notamment. Si ce duo semblait inspiré avec sa ligne de trois-quarts, les joueurs du pack, eux, peinaient franchement à avancer face à leurs homologues sud-africains.

Pour voir les Bleus commencer à trouver quelques brèches, il a fallu voir les Springboks être réduits à 14. Après un plaquage haut sur Maxime Lucu, à la 13ᵉ minute de jeu, Lood de Jager rentrait au bunker, qui le sanctionnera uniquement d’un carton jaune. Avec un surnombre, Antoine Dupont et ses coéquipiers commençaient à trouver des failles. Après plusieurs minutes à buter, devant la ligne, Maxime Lucu signait une superbe passe sautée pour Aaron Grandidier-Nkanang qui plongeait derrière la ligne, après le quart d’heure de jeu.

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Dans la foulée, le XV de France conservait son bon tempo et revenait dans les 22 mètres des Springboks, notamment avec un superbe 50-22 d’Antoine Dupont à l’aide de son mauvais pied. Près de la ligne sud-africaine, Yoram Moefana prenait le cuir et tentait de servir Kalvin Gourgues, mais le Toulousain prenait le ballon en pleine poire. Sans en-avant, Théo Attissogbe se faufilait derrière une défense sud-africaine médusée pour le second essai des Tricolores (23ᵉ). Les Bleus étaient dedans, mais l’Afrique du Sud profitait du retour de Lood de Jager pour mettre la marche avant et marquer un essai tout en puissance, par l’intermédiaire de Jan-Hendrik Wessels (30ᵉ).

Pour garder un avantage net, les Bleus remettaient un coup de boost. Ils multipliaient les belles courses dans la défense adverse. Antoine Dupont emboîtait le pas à Peato Mauvaka, puis le demi d’ouverture du soir délivrait un petit coup de pied pour Louis Bielle-Biarrey. Toujours aussi réaliste, le Bordelo-Béglais donnait de la marge aux siens (33ᵉ). Pour contrer la furia française, Rassie Erasmus faisait entrer sa première ligne avec de l’avance. Malcolm Marx, Ox Nche et Wilco Louw foulaient la pelouse dès la 36ᵉ minute de jeu. Puis, quelques instants plus tard, Maxime Lucu recevait un carton jaune pour un plaquage haut. Les Tricolores s’offraient une belle frayeur, avec un essai refusé de Kurt-Lee Arendse. Score à la mi-temps : 21-7.

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Le XV de France contient les Boks

De retour sur le pré en infériorité numérique, les Bleus tentaient par tous les moyens de garder leur écart notable. Au milieu des séquences débordant de puissance des Sud-Africains, les phases offensives tricolores mettaient le bazar dans la défense des visiteurs. À la 44ᵉ minute de jeu, Ethan Hooker était à la limite de l’en-avant volontaire, empêchant un quatrième essai français. Toutefois, l’arbitre Andre Piardi préférait s’attarder sur Jasper Wiese, coupable d’un déblayage dans la tête de Kalvin Gourgues, dont le visage a eu une importance inédite dans sa jeune carrière. Le troisième ligne centre quittait le terrain, sous l’épée de Damoclès du bunker. Cette dernière tombait et indiquait un carton rouge, bienvenu pour les Bleus.

Dans la foulée, les supporters français ont vu Aaron Grandidier-Nkanang sortir (50ᵉ). Le champion olympique était coupable d’un en-avant volontaire, sanctionné d’un carton jaune. Revenus à égalité numérique, les Springboks retrouvaient la zone de marque juste après. L’ancien Montpelliérain Cobus Reinach profitait de la puissance des siens pour marquer le 21ᵉ essai de sa carrière internationale (51ᵉ). Pour éviter de sombrer comme il y a un an, le XV de France essayait de mettre beaucoup d’intensité dans les courses défensives, alors que les remplaçants entraient vers l’heure de jeu.

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Pendant près de sept minutes, les joueurs du XV de France ont résisté héroïquement, sans laisser les champions du monde marquer. À la 65ᵉ minute de jeu, ils obtenaient un renvoi d’en-but, puis assuraient un grattage salvateur de Régis Montagne, quelques secondes plus tard, toutefois non converti en points par Maxime Lucu. Mis en lumière juste avant, le droitier clermontois était néanmoins pénalisé dans la foulée. Coupable d’un carton jaune, l’Auvergnat laissait les siens en infériorité numérique, pour une bonne partie du money-time. Revenus à quinze, les Springboks en profitaient pleinement pour revenir à hauteur des Bleus.

La puissance du pack sud-africain surclassait de nouveau celui du XV de France, avec un maul qui prenait des airs de rouleau-compresseur. Malcolm Marx s’effondrait ensuite dans l’en-but (73ᵉ) pour espérer faire le niveau, mais Manie Libbok loupait la transformation. Un écart minime de deux unités tenait le Stade de France en haleine. Sur les 100 dernières secondes, les Tricolores se sont envoyés en défense, jusqu’à un plaquage offensif de patron de Louis Bielle-Biarrey. Après le gong, le Bordelo-Béglais obligeait son vis-à-vis à faire gicler le cuir, sur lequel Antoine Dupont se jetait et était envoyé en tribune par Maxime Lucu. Score final : 21-19.

Les Tricolores célébraient pour la première fois depuis quatre ans face aux Springboks, avant d’affronter l’Argentine, samedi prochain (21h10).

😍😍 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 ! Nos Bleus s'imposent ce soir face aux champions du monde, les Sud-Africains ! 🇫🇷 Félicitations les garçons !!!! #XVdeFrance https://t.co/iYUQVk1N4s — France Rugby (@FranceRugby) November 13, 2026

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