Défaite = désaveu ? Pourquoi le XV de France doit juger son match contre l’Afrique du Sud autrement qu’au score

Un Stade de France plein à craquer, Antoine Dupont capitaine et une revanche à prendre sur les champions du monde. Sur le papier, tous les ingrédients sont réunis pour une grande soirée de rugby. Pourtant, une défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud, vendredi soir, n'aurait rien d'une catastrophe. Entre les nombreuses blessures tricolores, la dynamique des Springboks et les précédents entre les deux nations, les hommes de Fabien Galthié s'attaquent à ce qui se fait actuellement de mieux sur la planète ovale.

Deux numéros 9 pour affronter les Springboks : comment Dupont et Lucu pourraient transformer le jeu offensif du XV de France ?

Des Bleus sérieusement diminués

Car le sélectionneur doit composer avec une infirmerie qui ferait pâlir bien des entraîneurs de Top 14. Meafou, Flament, Jegou, Boudehent, mais aussi Ramos, Jalibert, Hastoy et désormais Ntamack manquent notamment à l'appel. Résultat, Dupont débutera à l'ouverture, un poste qu'il n'a encore jamais occupé comme titulaire en sélection, associé à Maxime Lucu. Une solution audacieuse, mais forcément moins rodée qu'une charnière habituelle pour affronter une défense aussi organisée.

Les Springboks règnent sur le rugby mondial

Et en face, les doubles champions du monde avancent avec de sacrées références. Premiers au classement mondial, les Boks ont remporté trois de leurs quatre confrontations face aux All Blacks cet été, avant d'éparpiller l'Italie samedi dernier (66-7). Leur puissance impressionne, mais leur faculté à s'adapter aux situations les plus compliquées demeure probablement leur plus grande qualité. Sous Rassie Erasmus, cette équipe sait gagner de plusieurs façons.

Le plus impressionnant reste peut-être son expérience collective. Selon les chiffres de la fédération sud-africaine, les quinze titulaires alignés vendredi cumulent 896 sélections. Seize des 23 joueurs retenus avaient déjà participé au succès de novembre 2025. Certes, les absences de Kolbe, Pollard, Snyman ou Etzebeth sont également importantes. Mais Erasmus conserve une ossature particulièrement solide, notamment devant, où Nche, Marx et Louw promettent un rude combat aux Bleus.

Un adversaire qui réussit rarement aux Français

L'histoire récente n'incite guère à l'optimisme. Depuis 2009, la France n'a battu l'Afrique du Sud qu'une seule fois en dix confrontations, à Marseille en 2022 (30-26). On se souvient évidemment du quart de finale perdu d'un petit point au Mondial 2023 (28-29). Mais aussi de la défaite 17-32 en novembre 2025, alors que les Springboks avaient disputé toute la seconde période à quatorze. Ce soir-là, les Français avaient été dominés dans les dernières vingt minutes, malgré leur supériorité numérique initiale.

Une défaite n'empêcherait pas les Bleus d'avancer

Faut-il pour autant considérer ce rendez-vous comme perdu d'avance ? Certainement pas. La France reste quatrième nation mondiale et possède suffisamment de talent pour bousculer n'importe qui. Mais le contenu comptera autant que le résultat. La résistance en mêlée, la capacité à sortir proprement de son camp et la maîtrise des collisions permettront de mesurer les progrès réalisés depuis 2025. Une lourde défaite sans réaction poserait évidemment davantage de questions qu'un revers disputé jusqu'au bout.

Benjamin Kayser : « L'Afrique du Sud a plus à perdre que la France » Interrogé dans l'émission britannique The Good, The Bad & The Rugby, l'ancien international français Benjamin Kayser partage cette lecture du choc face aux Springboks. « Si la France perd vendredi, cela ne réduira pas à néant ses espoirs pour l'année prochaine ». Pour lui, les Sud-Africains sont les favoris et doivent assumer ce statut : « Je pense que l'Afrique du Sud a davantage à perdre que la France vendredi soir. » Mais Kayser ne cherche pas pour autant à dédouaner les Bleus. « Si vous voulez vraiment savoir à quel point vous êtes bons, vous devez battre les Springboks. » Une victoire, malgré les absences françaises, constituerait selon lui un formidable message à la concurrence. Elle prouverait que cette génération est capable de franchir un nouveau cap. Pour créer l'exploit, l'ancien talonneur recommande de ne surtout pas chercher à jouer comme les Springboks. Il faudra tenir le choc devant, particulièrement en mêlée, puis exploiter les qualités de vitesse et d'évitement de Bielle-Biarrey, Attissogbe et Gourgues. Kayser croit d'ailleurs à la surprise, puisqu'il pronostique une victoire française 29 à 28, comme un clin d'œil au quart de finale du Mondial 2023.

À moins d'un an de la Coupe du monde 2027, ce match constitue surtout un formidable révélateur des forces et des limites actuelles du XV de France. Galthié pourra mesurer la profondeur de son réservoir face à une référence mondiale, tout en identifiant les secteurs à renforcer. Battre ces Springboks, dans les circonstances actuelles, aurait tout d'un exploit. S'incliner face à eux ne remettrait pas nécessairement en cause le travail accompli. Même si, évidemment, personne ne se rend au Stade de France pour simplement limiter la casse.