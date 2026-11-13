30 essais en 54 matchs à Bristol : pourquoi le Stade Toulousain s'intéresserait toujours à Kalaveti Ravouvou ?

Le nom de Kalaveti Ravouvou circule autour du Stade Toulousain. Mais derrière cette piste apparue sur les réseaux sociaux, où s’arrête l’information et où commence la rumeur ? Le trois-quarts fidjien de Bristol figurerait bien sur les tablettes des Rouge et Noir, sans qu’un transfert soit pour autant annoncé.

L’intérêt toulousain ne sort pas seulement d’une discussion de bord de terrain. RugbyPass rapporte, en s’appuyant sur le Midi Olympique, que le club suit le joueur depuis plusieurs années et pourrait désormais accélérer. À ce stade, il s’agit toutefois d’un intérêt rapporté par la presse, sans accord ni arrivée confirmés.

Un finisseur capable de changer de poste

À 28 ans, Ravouvou présente un profil intéressant pour un effectif qui doit composer avec les doublons et les pépins physiques. Capable d’évoluer au centre comme sur les deux ailes, l’international fidjien connaît aussi le Stade Toulousain pour l’avoir affronté avec Bristol en Champions Cup la saison passée.

Arrivé chez les Bears en 2023 après un passage par les Fijian Drua, il s’est progressivement installé sur les ailes en club. Selon la presse anglaise, il a inscrit 30 essais en 54 matchs avec Bristol, dont 16 lors de la saison 2025-2026. Un bilan qui explique pourquoi son profil attire les regards.

Une blessure qui complique le scénario immédiat

Mais Toulouse ne pourrait pas compter tout de suite sur lui. Touché aux ligaments du genou avec les Fidji contre le Canada en septembre, Ravouvou n’a pas encore joué avec Bristol cette saison. Fin septembre, le club envisageait un retour après l’automne, sans fixer de date précise.

La question d’un renfort se pose pourtant à Toulouse après les blessures de Romain Ntamack et de Juan Cruz Mallia en sélection. Comme le rapporte Rugbyrama, le recrutement d’un joker médical pouvait être envisagé. Rien ne permet toutefois de présenter Ravouvou comme ce joker : il est lui-même indisponible et ne couvre pas le poste d’ouvreur.

Une piste à distinguer d’un accord

La presse anglaise indique que son contrat à Bristol arriverait à échéance à la fin de la saison, une date qui reste à prendre au conditionnel. Le Fidjien représente donc un dossier à surveiller pour l’avenir toulousain. Entre un joueur suivi et un renfort recruté, il reste encore quelques étapes à franchir.