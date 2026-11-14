« Pas un mec qui a triché » : Dupont, Mauvaka, Galthié… les réactions des Bleus après l'exploit face aux Boks

Ils l'ont fait ! Trois ans après le traumatisme du Mondial 2023, le XV de France a fait tomber l'Afrique du Sud (21-19), vendredi soir au Stade de France. Une victoire arrachée au terme d'une deuxième période passée à défendre, sans inscrire le moindre point. Au coup de sifflet final, les visages tricolores oscillaient entre épuisement, soulagement et bonheur. Et les déclarations des joueurs en disaient long sur la portée de ce succès.

50-22 du gauche, passe décisive au pied, plaquages déterminants : le match total d'Antoine Dupont face aux Springboks

Dupont et Alldritt savourent un match « signature »

« Ce soir, il n'y a pas un mec qui a triché », lâchait Antoine Dupont au micro de TF1, dans des propos rapportés par Rugbyrama. Le capitaine saluait la solidarité de ses partenaires, capables de contenir les assauts sud-africains jusqu'au bout. Malgré les erreurs et les difficultés en conquête, il retenait surtout cette énergie collective qui avait permis aux Bleus de tenir bon.

Grégory Alldritt, de retour en sélection après un an d'absence, partageait cette satisfaction. « On voulait un match signature », confiait le troisième ligne rochelais. L'ancien capitaine préférait toutefois minimiser l'importance de son retour personnel. Pour lui, cette victoire appartenait avant tout à un groupe qui avait trouvé les ressources nécessaires pour résister aux doubles champions du monde.

Mauvaka revanchard, Bielle-Biarrey soulagé

Titularisé au dernier moment après le forfait de Julien Marchand, Peato Mauvaka avait une revanche à prendre. Absent de la rencontre de 2025, le Toulousain attendait de retrouver les Springboks depuis le Mondial. « Ça fait du bien de faire taire des bouches », confiait-il à La Dépêche, en référence aux pronostics défavorables aux Français.

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Louis Bielle-Biarrey retenait particulièrement l'énorme travail des avants et la dernière séquence défensive. Auteur d'un plaquage décisif, l'ailier bordelais expliquait avoir simplement saisi l'occasion de monter fort sur le porteur de balle. Interrogé par La Dépêche, il saluait également la connexion avec Dupont sur son essai. Même bonheur chez Aaron Grandidier-Nkanang, persuadé que les Bleus avaient les armes pour bousculer les Boks malgré les absences.

Galthié : une victoire qui valide des choix

Fabien Galthié savourait lui aussi. Le sélectionneur a notamment révélé à Rugbyrama que l'association Dupont-Luc u avait été préparée avec seulement 40 minutes d'entraînement et 10 minutes de mise en place. Une solution inspirée de ses propres expériences internationales, avec Gérald Merceron et Frédéric Michalak. Il saluait aussi la polyvalence de Dupont, capable selon lui de jouer jusqu'en troisième ligne !

Mais le technicien gardait la tête froide. « Ce n'est pas un aboutissement », rappelait-il en conférence de presse, selon l'AFP. Cette victoire renforce la confiance du groupe avant de retrouver l'Argentine le 21 novembre. Et donne surtout aux Bleus quelques certitudes supplémentaires avant le Mondial 2027.