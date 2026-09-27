Parti de Toulouse cet été, Dimitri Delibes va rapidement retrouver Ernest-Wallon, puisqu’il y est annoncé comme titulaire avec le Montpellier HR, ce dimanche 27 septembre (21h05). Pour la quatrième journée de Top 14, le trois-quarts de 27 ans va connaître les Sept-Deniers en qualité d’outsider, pour la première fois. Après 89 apparitions sous le maillot rouge et noir, il vient boucler la boucle d’une première partie de carrière teintée de nombreux espoirs, mais ponctuée par de fréquentes désillusions.

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Des espoirs et des pépins au Stade Toulousain

Après avoir grandi dans la banlieue toulousaine, Dimitri Delibes fait ses premiers pas chez les seniors du côté de Blagnac. Ensuite, il rejoint le centre de formation du Stade Toulousain, en 2018. Après deux années passées chez les Espoirs, il se révèle lors de la toute première édition du Supersevens, en 2020. Ensuite, il apparaît chez les professionnels et se fait remarquer, un an plus tard, lors des doublons du Tournoi des 6 Nations 2021.

En grande forme sur l’hiver, sa progression va être prolongée avec quelques apparitions remarquées au printemps. Cependant, les problèmes commençaient dès la saison suivante, alors qu’Ugo Mola commence à lui faire confiance sur des rencontres à enjeux comme sur la phase finale de Champions Cup 2021/2022. Blessé à deux reprises sur cette saison-là, ce rythme haché et ces forfaits à répétition vont représenter le reste de son aventure en Haute-Garonne.

Si personne ne rechigne à reconnaître ses qualités offensives et son talent, Dimitri Delibes ne va jamais réussir à s’imposer dans le XV de départ d’Ugo Mola sur le long terme. La faute à des blessures trop fréquentes. En six saisons, l’ancien Caouec a connu pas moins de 12 périodes d’indisponibilités différentes. Il n’a jamais joué le moindre match de phase finale de Top 14 et n’a pas été sur les feuilles de match des deux finales de Champions Cup remportées par les siens. Au Stade Toulousain, il compte tout de même un très bon ratio d’un essai tous les trois matchs, toutes compétitions confondues.

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Changement d’air au MHR

Talentueux, mais en manque de continuité, Dimitri Delibes a décidé de se relancer ailleurs, pour briser le mauvais sort. Cet été, il est resté en Occitanie, mais s’est exporté dans l’Hérault. Il est l’une des recrues phares de la ligne arrière du vice-champion de France, le Montpellier HR. “C’est un recrutement qui me plaît parce que ce sont des transferts qui, il y a 2-3 ans, n’auraient pas pu se faire”, notait le manager ciste Joan Caudullo auprès de Midi Libre.

Sans grande difficulté, le joueur a réussi à s’intégrer au groupe montpelliérain. Apprécié pour sa bonne humeur et ses qualités offensives, il a rapidement obtenu la confiance de ses coéquipiers et du staff. Sur ce début de saison, à Toulouse, il va connaître un quatrième week-end consécutif en qualité de titulaire, après une troisième journée de Top 14 où il a été l’auteur d’un doublé (50-13, contre l’USAP). Il n’avait plus connu un tel enchaînement de rencontres depuis la fin de l’automne 2022.

“C’est un très bon recrutement. Au-delà du niveau du joueur, c’est un Français JIFF, aux portes de l’équipe de France. Surtout, il vient du Stade Toulousain. C’est dur de les faire venir de là-bas parce que les mecs y sont bien. Dans le projet à moyen-long terme, c’est très important”, confiait Joan Caudullo à Midi Libre, début juillet. Devant sa famille et ses amis, Dimitri Delibes va tenter de renverser ses anciens coéquipiers. Dans un cadre qu’il connaît bien, le rendez-vous devrait avoir une saveur bien particulière.

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