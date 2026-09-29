TRANSFERT. Toulon, Clermont, Lyon : ils le veulent tous ! Pau conservera-t-il son athlète (1m94) Greg Arfeuil ?

Révélation l'an dernier en Top 14, tout aussi à l'aise avec France 7 et même appelé avec le XV de France A durant l'été, Grégoire Arfeuil (21 ans) sort d'un exercice très abouti.

Lequel a d'ailleurs laissé des traces puisqu'après une saison à 12 essais en 22 matchs à XV et des Tournois de Sevens, il s'était blessé aux ischios sur un rush explosif avec les Bleus face à Angleterre XV en juin dernier.

88 de vitesse, 90 de grinta : la carte FUT pour mieux connaître Rodrigo Marta, la comète portugaise qui surprend le Top 14

S'il se rapproche d'un se rapproche d'un retour à l'entraînement collectif, l'ancien de Lectoure (Gers) a vu la concurrence sur les ailes s'élever encore d'un cran cet été avec l'arrivée à Pau du phénomène portugais Rodrigo Marta, meilleur joueur du début de saison (6 essais en 4 matchs).

Ainsi, Arfeuil pourrait s'intéresser de plus près à ce que lui proposent des clubs comme Toulon, Clermont ou Lyon.

Une place de numéro 1 à Toulon ?

D'après Rugbyrama, la Section Paloise a d'ores et déjà a transmis une offre de prolongation. Mais les précédents clubs nommés sont à l'affut pour tenter de séduire un très jeune joueur, JIFF, et doté de qualités remarquables dans les airs, mais aussi dans les duels et animé par le jeu.

Alors qu'il est entré dans sa dernière année de contrat, l'athlète (1m94) a donc l'embarras du choix. Même s'il s'épanouit à Pau, il pourrait très bien profiter de sa cote pour tenter d'aller accrocher un gros contrat et une place de numéro 1 presque assurée ailleurs...

S'il venait à prolonger en Béarn, en revanche, cela confirmerait le potentiel offensif et la profondeur immense de la Section dans le triangle arrière, elle qui compte aussi, on le rappelle, des garçons comme Théo Attissogbe, Aaron Grandidier-Nkanang, Jack Maddocks ou Clément Laporte dans le fond du terrain. Ça vous étonne si Pau est la meilleure attaque du Top 14 en ce début de saison ?