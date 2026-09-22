88 de vitesse, 90 de grinta : la carte FUT pour mieux connaître Rodrigo Marta, la comète portugaise qui surprend le Top 14

On vous en parle depuis des années sur notre site. Et ce parce qu'à une époque où le rugby français fêtait son dernier Grand Chelem, nous commentions au micro les rencontres du Rugby Europe Championship sur une plateforme éphémère de la scène ovale dans l'Hexagone : RugbyZone.TV. Un "Tournoi B" dans lequel on découvrait un joueur qui détonnait, déjà, aux yeux de ceux capables de lire entre les lignes du rugby de très haut-niveau.

Son nom ? Rodrigo Marta. Alors quelle ne fut pas notre surprise de voir le félin portugais débarqué en France et du côté de Dax quelques mois plus tard, pour jouer en Nationale. Un championnat dont les droits avaient alors été obtenus par... RugbyZone.TV, ce qui nous permit donc de suivre de très près les premiers pas de ce Lisboète qui avait déjà tout du crack.

VIDÉO. Un contrôle du pied à pleine vitesse puis l’essai : Rodrigo Marta signe une action exceptionnelle avec Pau face à Lyon

Depuis, on a souvent écrit au sujet des exploits de Marta en ProD2 avec Colomiers, ou sur la scène internationale, entre son moment de gloire lors de la coupe du monde 2023 et ses chevauchées remarquables qui font déjà de lui le meilleur marqueur de l'histoire de Portugal (43 essais en 49 sélections), et de loin !

À ce titre, nous ne sommes ainsi pas surpris de voir la réussite de ce garçon brillant en ce début de saison de Top 14. Mais presque fiers de le voir cartonner avec la Section Paloise et profiter de la confiance de Piqueronies et de certaines absences pour scotcher tout le monde à chaque apparition.

Des stats affolantes

Bilan après 3 journées ? 5 essais, 11 défenseurs battus (1er du Top 14), 6 franchissements (3ème), 301 mètres parcourus (3ème), et surtout une sensation de fraîcheur intacte qui émane des appuis du Portugais.

Un joueur qui réalise son rêve en foulant les pelouses du Top 14. Et qu'il convient donc de mieux connaître pour tout aficionado qui se respecte, afin de ne pas rester con devant les performances de "Rodrigue", chaque week-end.

Une carte FUT pour mieux comprendre

Voici pourquoi on a décidé de vous concocter une carte représentative des qualités de ce joueur capable de courir à 35km/h, puisque les montages sont aujourd'hui à la portée de tout un chacun...

Une image qui vous permettra de mieux comprendre les qualités précises du portugais (Vitesse, accélération, défense, jeu au pied, grinta...), et ce qu'il lui reste encore à travailler. Même si le schéma ne permet pas de notifier que la régularité fait partie de ses points forts, alors qu'il doit parfois encore apprendre à mieux gérer les situations de défense collective.

Tout ce que Pau aura le temps de peaufiner avec lui, histoire d'en faire l'un des meilleurs joueurs du Top 14 à terme ?