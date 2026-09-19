VIDÉO. Un contrôle du pied à pleine vitesse puis l’essai : Rodrigo Marta signe une action exceptionnelle avec Pau face à Lyon

Lyon menait 10-0 après un deuxième essai et le renvoi d’Axel Desperes semblait beaucoup trop long. Rodrigo Marta a pourtant transformé ce ballon 'rendu' en l’une des plus belles actions de cette troisième journée de Top 14. À la 14e minute, l’ailier portugais a jailli près de la touche et contrôlé le ballon du pied gauche avant de poursuivre sa course vers l’en-but.

Trois minutes plus tard, Aaron Grandidier-Nkanang joue au pied dans le couloir derrière la défense. Le défenseur lyonnais est trompé par le rebond et Marta ramasse le cadeau pour signer son doublé. Pau revient alors à 10-10.

Pourquoi cet essai est parfaitement valable

L’image peut prêter à confusion puisque Marta intervient quasiment depuis l’extérieur du terrain. La règle 18.2.d de World Rugby prévoit précisément cette situation : un joueur en touche peut botter ou dévier le ballon sans le tenir, tant que celui-ci n’a pas encore atteint le plan de la ligne de touche.

Marta, qui lui a pris son appui dans le terrain, ne tente jamais de saisir le ballon. Son pied gauche le maintient vivant juste avant sa sortie, avec un contrôle orienté qu’on imaginerait plus facilement sur une pelouse de football. Le plus impressionnant reste sa capacité à effectuer ce geste lancé à pleine vitesse, puis à immédiatement comprendre que l’action continue.

Cinq essais en trois journées pour la recrue paloise

Marta avait déjà inscrit trois essais lors des deux premières journées, après avoir découvert le Top 14 seulement début septembre. Arrivé de Colomiers durant l’été, le Portugais de 26 ans avait notamment marqué onze fois en Pro D2 la saison passée. Son doublé lyonnais porte donc son total à cinq essais en trois matchs.

Son adaptation express devient difficile à ignorer. Pau possédait déjà Théo Attissogbe, Aaron Grandidier-Nkanang ou encore Grégoire Arfeuil dans son triangle arrière. Marta ajoute une autre menace : un joueur capable de surgir sur des ballons qui paraissent morts et de transformer une situation bancale en occasion d’essai.

3 essais, 281 mètres et deux victoires : pourquoi Rodrigo Marta s’intègre aussi vite au rugby offensif de Pau

Marta n’a visiblement pas besoin de beaucoup de temps

Trois journées auront suffi pour voir l’international portugais prendre ses marques dans l’élite française. Et son premier essai à Gerland devrait rester dans les compilations un peu plus longtemps que son contrôle du pied gauche.