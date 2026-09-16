3 essais, 281 mètres et deux victoires : pourquoi Rodrigo Marta s’intègre aussi vite au rugby offensif de Pau

Deux matchs ont suffi à Marta

Le Top 14 n’aura pas eu besoin de longtemps pour découvrir Rodrigo Marta. À 26 ans, l’ancien Columérin a marqué pour ses débuts à Montpellier avant de récidiver deux fois face à Bayonne, lors du 70-28 infligé aux Basques au Hameau. Trois essais en deux journées, donc, mais surtout 281 mètres parcourus ballon en main. Pour un joueur qui n’avait jamais évolué dans l’élite française, l’adaptation est express.

Sébastien Piqueronies a trouvé une formule parlante après le derby. Le manager palois a présenté Marta comme son meilleur « avant » du match, en référence à sa capacité à gagner les contacts et remettre l’équipe dans l’avancée. Il faut dire que le Portugais connaissait déjà l’art de finir les coups : il avait inscrit onze essais avec Colomiers la saison dernière.

Un profil taillé pour le rugby palois

À Pau, le plus intéressant se trouve peut-être ailleurs que dans la feuille de statistiques. Marta offre un profil direct dans une ligne de trois-quarts déjà remplie de joueurs capables de gagner un duel. Il attaque les espaces et reste dangereux dans le désordre. À Montpellier, il expliquait lui-même que les ballons de turnover lui avaient permis de trouver des intervalles et d’apporter de l’avancée.

Ce registre colle au rugby que la Section cherche à développer. Pau aime exploiter les ballons de récupération, mettre de la vitesse et offrir des situations favorables à ses finisseurs. Dans ce décor, Marta ressemble à une pièce immédiatement compatible avec le moteur béarnais. Et avec 44 sélections avec le Portugal, il possède une expérience internationale qui relativise largement son statut de nouveau venu en Top 14.

Attissogbe, Grandidier-Nkanang… les places valent cher

Le problème est presque agréable pour le staff. Théo Attissogbe a déjà installé son nom en Top 14 et avec les Bleus. Aaron Grandidier-Nkanang apporte un autre profil athlétique. Tandis que Fabien Brau-Boirie ajoute encore une solution de très haut niveau dans les trois-quarts avec Emilien Gailleton. Marta n’est donc pas venu récupérer tranquillement une place laissée vacante. Ses deux premières sorties obligent déjà la concurrence à répondre.

Cette profondeur compte d’autant plus que Pau vient d’ouvrir sa saison par deux victoires, à Montpellier puis contre Bayonne. Après avoir franchi un cap collectif la saison dernière, la Section doit désormais confirmer avec davantage de solutions sur la durée. Les blessures et les rotations arriveront. Mais 281 mètres et trois essais en deux rencontres suffisent déjà à rendre la hiérarchie beaucoup moins confortable.

Déjà difficile à sortir du XV ?

Rodrigo Marta était annoncé comme l’une des curiosités du recrutement palois. Deux journées plus tard, il a déjà déplacé la question : désormais, il faut surtout savoir comment le sortir du XV.