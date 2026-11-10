Axel Despérès remplaçant face aux Springboks ? L’itinéraire d’un joueur régulier et récompensé

S’il est déplacé dans ce contexte, d’évoquer que le malheur des uns fait le bonheur des autres, il faut bien reconnaître que sans cette cascade de blessures, nous ne serions pas en train d’écrire ces quelques lignes sur Axel Despérès.

Et pour cause : le petit prodige de la Section paloise, annoncé remplaçant face aux Springboks, pourrait connaître sa première sélection avec le XV de France à seulement 22 ans, à un poste où le XV de France dispose, initialement, de nombreux arguments trés expérimentés.

Sans Ntamack, Ramos, Hastoy et Jalibert, le XV de France pourrait donc lancer un nouvel ouvreur, au parcours linéaire, nourri par une régularité impressionnante.

L’indisponibilité de Romain Ntamack est connue : l’ouvreur du Stade Toulousain et du XV de France ne rejouera pas en 2026

Des débuts qui font tout de suite parler

Tout commence sur les terrains du Supersevens. En 2022, avec la Section paloise, il se fait remarquer par des prestations qui lui ouvrent les portes du centre de formation, à l’automne. Il disputera d’ailleurs toutes les étapes de l’édition 2023.

Cette année là, tout s’accélère, le 13 janvier, entré en jeu en Challenge Cup face aux Dragons, Axel Despérès plante une pénalité longue distance qui offre un bonus défensif à son équipe.

Deux semaines plus tard, il connaît sa première titularisation en Top 14, à Mayol, contre Toulon, et se voit appelé pour participer au Tournoi des Six Nations U20. Chez les Bleuets, il se montre décisif dès son entrée contre l’Italie, avec la pénalité de la victoire (28-27) lors du Tournoi 2023.

Ce qui frappe ensuite, c’est la durée. Depuis la saison 2023-2024, il est quasiment de tous les matchs de la Section paloise. À l’heure actuelle, il compte déjà 92 apparitions sous le maillot palois, dont 78 en Top 14, un chiffre rare pour un ouvreur encore en apprentissage.

Il a longtemps tenu le rôle de doublure de Joe Simmonds, même si les rôles semblent désormais s’inverser : cette saison, Axel Despérès a été titulaire lors de 6 de ses 9 matchs avec Pau.

@GauthierBaudin Pas comme si on avait Desperes qui marche sur l'eau en ce début de saison, et il te couvre le 10 et le 15 en plus. Et puis on se tape encore Romain Ntamack aucune polyvalence, monsieur transparent et intouchable. https://t.co/KGz2yFSaED — Jérôme-Frederic (@HJeffred) November 5, 2026

Axel Despérès marche sur l'eau en ce début de saison

Et les chiffres de cette saison en Top 14 confirment que cette régularité n’est pas qu’une question de chance. En 461 minutes, Axel Despérès affiche un bilan complet : 53 points inscrits, dont deux essais, et 18 transformations ou pénalités converties.

Le jeune ouvreur sait aussi faire briller les autres, avec trois passes décisives. Surtout, il ne se trompe pas dans la distribution : 75 passes réussies pour aucune mauvaise.

Il pèse aussi dans le jeu courant, avec 53 courses pour 215 mètres gagnés, trois franchissements et six défenseurs battus. Il n’a concédé que trois pénalités, sans le moindre carton. Un profil fiable, propre et sans fausse note.

Ces statistiques prennent encore plus de valeur quand on regarde la concurrence à laquelle il doit faire face en club. Il partage le poste avec Joe Simmonds, qui marque en moyenne 13 points par match, troisième meilleur réalisateur du championnat avec 78 points et l’un des plus adroits face aux perches, avec 94 % de réussite.

Malgré ce profil, c’est bien Despérès que le staff palois privilégie le plus souvent. La preuve que sa régularité a fini par convaincre.