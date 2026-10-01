5 prolongations en moins d’un mois : avec Perchaud jusqu’en 2030, l’UBB verrouille déjà une partie de son avenir

Cinq prolongations en moins d’un mois

L’UBB a encore sorti le stylo. Mercredi, Bordeaux-Bègles a officialisé la prolongation de Matis Perchaud jusqu’en 2030. Arrivé de Bayonne en 2024, le pilier gauche de 24 ans ajoute trois saisons à son contrat initial. Il devient surtout le cinquième joueur verrouillé depuis le 5 septembre après Louis Bielle-Biarrey, Pierre Bochaton, Marko Gazzotti et Boris Palu.

Cette succession d’annonces dessine une ligne assez claire. Bielle-Biarrey, Gazzotti et Palu sont désormais liés jusqu’en 2029, tandis que Bochaton et Perchaud ont signé jusqu’en 2030. Bordeaux conserve ainsi plusieurs éléments d’un groupe qui vient d’enchaîner deux titres européens en 2025 et 2026.

Perchaud a déjà changé de statut

Perchaud n’est plus simplement un pari sur l’avenir. L’ancien Bayonnais a disputé 30 rencontres la saison dernière, dont 11 comme titulaire, avant qu’une blessure contre Perpignan ne stoppe son exercice. Cette saison, il compte déjà quatre matchs, trois titularisations et 228 minutes. À 24 ans, il affiche 48 apparitions avec l’UBB.

Et son histoire bordelaise possède un fil rouge évident : Yannick Bru, qui l’avait lancé chez les professionnels à Bayonne en 2020, l’a retrouvé en Gironde quatre ans plus tard. Perchaud avait déjà accumulé 75 apparitions chez les Ciel et Blanc avant de traverser la Garonne.

L’après-Poirot se prépare déjà

Sa prolongation prend encore davantage de relief avec la situation de Jefferson Poirot. Le pilier international a annoncé qu’il mettrait fin à sa carrière professionnelle au terme de cette saison 2026-2027. À gauche de la mêlée, une place majeure va donc progressivement se libérer.

Mais Perchaud a déjà pris de l’avance dans cette transition avec trois titularisations lors des quatre premières journées. Après la défaite 38-25 à Perpignan, l’UBB reçoit Lyon samedi 3 octobre à Chaban-Delmas. Le terrain doit encore apporter de la continuité, les bureaux bordelais, eux, ont sérieusement avancé.

Bordeaux construit dans la durée

Perchaud jusqu’en 2030, Bochaton jusqu’en 2030, Bielle-Biarrey, Gazzotti et Palu jusqu’en 2029 : derrière les annonces individuelles, l’UBB construit surtout un groupe appelé à vieillir ensemble.