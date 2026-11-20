Un simple message de félicitations peut parfois mener loin. Jusqu'à un changement de sélection, par exemple. Samedi, Domingo Miotti connaîtra sa première sélection avec l'Italie face aux Fidji, à Udine. L'ouvreur de Montpellier, ancien international argentin, sera titulaire avec le numéro 10. Une nouvelle aventure dont le point de départ tient à une plaisanterie adressée à Gonzalo Quesada, son ancien entraîneur chez les Jaguares.

Une blague qui a fait son chemin

« Quand Gonzalo Quesada est devenu sélectionneur de l'Italie, je lui ai envoyé un message pour le féliciter, puis je lui ai dit en plaisantant que j'avais un grand-père italien. » Dans des propos rapportés par OnRugby, Miotti explique que cette conversation a progressivement pris une tournure sérieuse. L'été dernier, il a finalement repris contact avec son ancien coach pour envisager une sélection avec les Azzurri.

Et ce grand-père n'avait rien d'imaginaire. Né à Lucques, en Toscane, le père de sa mère avait émigré en Argentine après la guerre. Miotti, lui, a grandi à Tucumán, où il a commencé le rugby dans le club de son père. Une histoire familiale qui prend aujourd'hui une dimension internationale. L'ouvreur apprend même l'italien, aidé, selon ses propres mots, par les similitudes avec l'espagnol.

Quesada, bien plus qu'une vieille connaissance

Les deux hommes partagent aussi un sacré souvenir de rugby. En 2019, Quesada avait lancé Miotti en Super Rugby avec les Jaguares, face aux Bulls. Pour ses débuts dans la compétition, le jeune ouvreur avait inscrit deux essais en fin de rencontre. Cette même saison, la franchise argentine avait atteint la finale, perdue contre les Crusaders.

Depuis, Miotti a porté neuf fois le maillot des Pumas entre 2020 et 2022. Son dernier match avec l'Argentine remontant au 9 juillet 2022, contre l'Écosse. Il remplit ainsi les conditions du règlement 8 de World Rugby, qui autorise un changement de sélection après 36 mois sans représentation internationale et sous réserve d'un lien familial admissible.

Un nouveau numéro 10 dans les pas de Dominguez

Le plus étonnant reste peut-être la rapidité avec laquelle cette vieille conversation est devenue une réalité sportive. Après avoir été suivi par le staff italien, puis intégré au groupe cet automne, Miotti va directement débuter face aux Fidji, avec Tommaso Allan à l'arrière et Ange Capuozzo à l'aile.

L'histoire possède même un joli clin d'œil. Selon Sky Sport Italia, Miotti deviendra le deuxième ouvreur à représenter l'Argentine et l'Italie après Diego Dominguez. À 30 ans, le Montpelliérain s'apprête donc à marcher dans les pas d'une légende des Azzurri. Tout ça parce qu'il avait eu l'idée de glisser une petite plaisanterie dans un message à son ancien entraîneur.