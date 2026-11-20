D’après les informations de Rugbyrama, l’USAP a fait de ce dossier l’une de ses priorités. Perpignan serait même le premier club de l’élite à avoir déposé une offre.

Un second pensionnaire du Top 14 serait récemment entré dans la course, sans que son identité soit connue. Rugbyrama précise toutefois qu’il ne s’agit pas du Stade Français, pourtant intéressé un temps.

De son côté, Provence Rugby, qui affiche son ambition de rejoindre le Top 14 à court terme, prépare une offre de prolongation pour tenter de le retenir.

De la Fédérale 3 à une prolongation pour regoûter au Top 14 : connaissez-vous l'histoire du capitaine de Provence Rugby ?

Un profil qui colle au cahier des charges perpignanais

Les Catalans cherchent depuis plusieurs semaines des joueurs aériens pour renforcer leur secteur de la touche. Sur ce point, Charly Gambini coche la case.

Avec 1,96 m pour 105 kg, il a pris la saison dernière 65 ballons en touche en Pro D2 : 54 sur son propre alignement et 11 chipés à l’adversaire. Ce volume de ballons volés est précieux pour une équipe qui veut gêner les lancers adverses.

Il ne se limite pas au jeu aérien. Lors de l’exercice 2025-2026, il a inscrit 4 essais, réalisé 5 franchissements, battu 10 défenseurs et parcouru 264 mètres en 75 ballons portés. Dans le même temps, il a tenté 210 plaquages, avec un taux de réussite d’environ 80 %.

1 - Charly Gambini Je maintiens, même profil qu’Ollivon. Un très bon joueur de pro d2 il doit passer à l’échelon suivant. Et ça permet de garder une belle enveloppe pour Nouchi en 2028 https://t.co/2ZAyDX6NPY — Seynois83 (@Seynois83RCT) November 17, 2026

Un pari raisonnable pour l’USAP

Pour son âge, le joueur a déjà du vécu. Passé par Bollène et Orange, arrivé à Provence en 2019, il a disputé 85 matchs avec le club. Ancien international U20, il a aussi pris part au Mondial de la catégorie.

Sa polyvalence est un atout supplémentaire. Aligné 51 fois en troisième ligne, il a également dépanné en deuxième ligne à 11 reprises. Un joueur capable de dépanner à deux postes est toujours utile dans un groupe à 23.

Cette saison, Gambini a disputé 10 matchs de Pro D2 pour 448 minutes, avec 5 titularisations. Son temps de jeu moyen (45 minutes) diminue, malgré un bon rendement individuel, dans un effectif provençal bien fourni à son poste. Un changement d’air pourrait lui offrir un rôle plus clair, et c’est aussi un argument pour convaincre.

Jeune, aérien, mobile et déjà aguerri, Gambini offre exactement ce que recherche l’USAP, sans le prix d’une star confirmée. Reste à convaincre un joueur qui prend son temps, avec une concurrence en embuscade et un club formateur qui n’a pas dit son dernier mot. Rien n’est signé à ce stade.