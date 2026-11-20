Il y a trois semaines, Facundo Isa faisait des misères au Stade Toulousain. Samedi, le troisième ligne argentin retrouvera plusieurs internationaux français au Stade de France. Auteur d'un doublé lors de la victoire de Pau face aux Rouge et Noir (34-14), le 1er novembre, le numéro 8 de 33 ans sera titulaire avec les Pumas. Et les deux essais inscrits au Hameau donnent quelques indications sur les dangers qu'il représente.

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Deux essais, deux façons de faire mal

Le premier arrive dès la 7e minute. Après une succession de pick and go à proximité de l'en-but, Isa conclut le travail de sape des avants palois. Une réalisation sans grande envolée, mais révélatrice de sa capacité à faire parler sa puissance dans les petits espaces. Un registre dans lequel chaque mètre se gagne au charbon.

Le deuxième, à la 58e minute, présente une autre facette du personnage. Sur un ballon porté, l'Argentin s'extirpe du regroupement et prend de vitesse le jeune Toulousain Bonnard-Martin. Cette action permet à Pau de reprendre dix points d'avance (24-14), alors que Toulouse venait de revenir à trois longueurs.

Un troisième ligne qui sait exploiter les espaces

Ces deux réalisations présentent un point commun : Isa sait profiter du travail collectif pour terminer les actions au plus près de la ligne. Sur le premier, l'enchaînement des charges mobilise la défense. Sur le second, le ballon porté fixe les avants avant qu'il ne s'en détache. Deux situations dans lesquelles la défense doit rester attentive au porteur, mais également aux joueurs susceptibles de quitter le regroupement.

Mais attention au parallèle avec samedi. Toulouse évoluait avec un effectif très diminué au Hameau, et l'organisation défensive du XV de France sera différente. Les Bleus devront néanmoins se méfier des lancements argentins à proximité de leur en-but. Avec Montoya au talon, les Pumas disposent notamment d'une option pour construire leurs attaques à partir des touches et des mauls.

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Jelonch face à un adversaire qu'il connaît bien

Le clin d'œil est savoureux puisque Anthony Jelonch était déjà présent face à Isa le 1er novembre, avant de quitter la pelouse sur commotion peu avant le deuxième essai palois. Samedi, il débutera lui aussi avec le numéro 8, aux côtés de Charles Ollivon et Esteban Capilla. De quoi promettre une sacrée bataille autour des zones de collision.

De retour comme titulaire avec l'Argentine, une première depuis juillet 2025, Isa cherchera à prolonger son excellent début de saison. Les Français savent désormais à quoi s'attendre près de leur ligne. Reste à empêcher le Palois de retrouver les conditions qui lui avaient permis de faire plier Toulouse.